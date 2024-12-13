Из-за ракетной атаки в Украине есть изменения в графиках отключений света

Российская армия утром 13 декабря осуществили атаку Украины ракетами. Из-за этого в нескольких областях скорректировали графики отключений света.

Враг снова пытается атаковать энергетическую инфраструктуру нашего государства. В каких областях были изменения в графиках отключений – читайте в материале 24 Канала.

Интересно Львовская и Ивано-Франковская области чаще всего становились объектами атак России по энергетике

Где изменили графики отключений света в Украине

В Укрэнерго утром 13 декабря сообщили, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен.

С актуальным графиком отключений можно ознакомиться на сайтах или официальных страницах облэнерго.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко также написал, что снова энергетика по всей Украине под массированным ударом врага.

Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения,

– отметил он.

Где сейчас изменили графики по областям:

Киев

В приложении "Киев Цифровой" появилась информация, что в Киеве начались экстренные отключения света. Это означает, что пока графики стабилизационных отключений в городе не действуют.



Экстренные отключения света в Киеве / Скриншот 24 Канала

В то же время компания ДТЭК опубликовала обновленные графики стабилизационных отключений для города.



Графики стабилизационных отключений в Киеве / Фото ДТЭК

Киевская область

Компания ДТЭК также опубликовала измененные графики для жителей Киевской области.



Графики стабилизационных отключений в Киевской области / Фото ДТЭК

Львовская область

Во "Львовоблэнерго" также обнародовали изменения в графиках почасовых отключений света.



Что изменилось в графиках отключений во Львовской области / Фото "Львовоблэнерго"

Хмельницкая область



Обновленный график отключений света на 13 декабря обнародовала компания "Хмельницкоблэнерго".



Изменения в графиках в Хмельницкой области / Фото "Хмельницкоблэнерго"

Сумская область

В "Сумыоблэнерго" опубликовали измененный график отключений электроэнергии для потребителей.



Изменения в графиках отключений света в Сумской области / Фото "Сумыоблэнерго"

Одесская область

ДТЭК также опубликовала измененные графики отключений света для Одесской области. В самой Одессе после взрывов были проблемы с электроэнергией.



Измененные графики отключений в Одесской области / Фото ДТЭК

Ивано-Франковская область

В "Прикарпатьеоблэнерго" сообщили, что в связи с массированным обстрелом россиян, в частности объектов энергетической инфраструктуры, есть изменения в графиках почасовых отключений. Узнать обновления можно на сайте компании или же в вайбер-боте.



В то же время пресс-секретарь "Прикарпатьяоблэнерго" Наталья Лещишин рассказала в комментарии Суспильному, что в результате российской атаки на Ивано-Франковщину аварийных отключений электроэнергии в области не вводят.

Днепропетровская область

ДТЭК также опубликовала измененные графики отключений света для Днепропетровской области.



Графики отключений света для Днепропетровской области / Фото ДТЭК

Запорожская область

В "Запорожьеоблэнерго" отметили, что в графике почасовых отключений света произошли изменения. В Запорожской области с 08:00 до 11:00 дополнительно будут отключать четвертую очередь бытовых потребителей.

Обновленный график:

Очередь 1: 06:00 – 08:00; 14:00 – 17:00;

Очередь 2: 08:00 – 11:00, 17:00 – 19:00;

Очередь 3: 11:00 – 14:00;

Очередь 4: 08:00 – 11:00; 14:00 – 17:00;

Очередь 5: 11:00 – 14:00, 17:00 – 19:00;

Очередь 6: 08:00 – 11:00, 19:00 – 21:00.



В графике почасовых отключений снова произошли изменения – обесточивание бытовых потребителей второй очереди в Запорожской области продлили до 12:00. График отключения света в Запорожской области / Фото "Запорожьеоблэнерго"



В графике почасовых отключений снова произошли изменения – обесточивание бытовых потребителей второй очереди в Запорожской области продлили до 12:00. График отключения света в Запорожской области / Фото "Запорожьеоблэнерго" Черкасская область

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что в графиках почасовых отключений в области также произошли изменения. Было добавлено очереди на отключение.

Часы без света:

08:00-09:00 6, 1 и 2 очереди

09:00-10:00 6, 1 и 2 очереди

10:00-11:00 3, 4 и 5 очереди

11:00-12:00 3, 4 и 5 очереди

12:00-13:00 1, 2 и 6 очереди

13:00-14:00 1, 2 и 6 очереди

14:00-15:00 3, 4 и 5 очереди

15:00-16:00 3, 4 и 5 очереди

16:00-17:00 1, 2 и 6 очереди

17:00-18:00 1, 2 и 6 очереди

18:00-19:00 3, 4 и 5 очереди

19:00-20:00 3, 4 и 5 очереди

20:00-21:00 1, 2 и 6 очереди

21:00-22:00 1, 2 и 6 очереди



Черновицкая область

В "Черновцыоблэнерго" также опубликовали обновленный график отключений на 13 декабря. Добавили одну очередь отключений.



Изменения в графиках для Черновицкой области / Фото "Черновцыоблэнерго"

Тернопольская область

В "Тернопольоблэнерго" отметили, что в соответствии с предыдущими распоряжениями НЭК "Укрэнерго" отключение электроэнергии у очередей (групп) потребителей в области планируются в следующие часы:

06:00-10:00 3 очередь

07:40-11:00 2 очередь

08:00-12:00 1 очередь

11:00-14:00 5 очередь

12:00-15:00 6 очередь

14:00-17:00 4 очередь

15:00-18:00 3 очередь

17:00-19:00 2 очередь

18:00-21:00 1 очередь

В то же время в Тернопольской ОВА написали, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты – объем применения мер ограничения потребления увеличивается с 1 очереди до 3 одновременно. В общем отключено 50% потребителей области.

Черниговская область

В "Черниговоблэнерго" сообщили, что из-за ракетной атаки утром 13 декабря в области применили сразу три очереди графиков почасовых отключений.

Винницкая область

Пресс-секретарь "Винницаоблэнерго" Юлия Великотрав рассказала Суспильному, что в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго" уже произошли изменения в график почасовых отключений электроэнергии. Введено дополнительно 1 очередь отключений.

С обновленными графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться на сайте.

Закарпатье

В "Закарпатьеоблэнерго" также сообщили, что обновили график отключения электроэнергии в соответствии с распоряжением "Укрэнерго".



Графики стабилизационных отключений в Закарпатье / Фото "Закарпатьеоблэнерго"