Что изменится в военном учете женщин с 1 октября: разъяснение Генштаба
С 1 октября этого года в Украине вступает в силу требование стать на военный учет всем женщинам-медикам. В частности, это касается и тех женщин, которые имеют малолетних детей или беременны.
В этой связи возникает много вопросов. Итак, в Генштабе разъяснили, как будет происходить процесс и другие важные нюансы.
Смотрите также Женщины с медобразованием должны стать на военный учет до конца 2026 года, – ЛяшкоСправка. 26 октября 2022 вступил в силу Закон Украины от 07.10.2022 № 2664-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Внесенные изменения предполагают взятие на военный учет военнообязанных женщин, которые:
- окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность (такие лица подлежат взятию на военный учет военнообязанных);
- имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны (такие лица берутся на военный учет военнообязанных по их желанию).
Мероприятия будут внедряться постепенно
В Генштабе отметили, что не требует немедленной постановки указанной категории женщин на военный учет. Эти мероприятия планируется осуществить постепенно, в течение трех лет.
Дополнительные меры по ограничению передвижения этих женщин с 1 октября 2023 года не предусматриваются. Также не происходит принудительное вовлечение их в прохождение военной службы во время мобилизации и не планируется в будущем.
Все военнообязанные женщины проходят военную службу исключительно в добровольном порядке,
– отметили в Генштабе.
Но напомнили, что взятие на военный учет женщин, имеющих медицинскую профессию, не является новшеством и осуществлялось в государстве и раньше с 1994 года.
Что еще нужно знать
Отмечают, что с целью реализации требований законодательства и нормативно-правовых актов, связанных с взятием женщин на военный учет:
- ТЦК и СП организуют взаимодействие с центральными и местными органами исполнительной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями, образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения независимо от подчинения и формы собственности, которые размещаются в пределах территории ответственности ТЦК и СП. Целью является установление удобных сроков (составление графиков) прибытия женщин, которые у них работают и подлежат взятию на военный учет, для уточнения военно-учетных данных и принятия решения о взятии их на военный учет;
- руководители (лица, ответственные за ведение военного учета) государственных органов, предприятий, учреждений и организаций обеспечивают оповещение и прибытие женщин в ТЦК и СП с паспортом гражданина Украины и документами об образовании;
- женщины, не работающие или самозанятые лица, в удобное для них время самостоятельно прибывают в ТЦК и СП по месту жительства для решения вопроса о взятии их на военный учет.