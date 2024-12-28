Как может измениться мировой порядок при новой каденции Трампа: в FT рассмотрели 5 сценариев

Официальный приход Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года непременно приведет к большим изменениям во всем мире. Глобальные сдвиги также будут иметь влияние и на Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Financial Times. Журналисты рассмотрели 5 возможных сценариев развития глобальных событий, которые имеют шансы произойти во времена Трампа.

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5 сценариев изменений в мире, которые могут произойти при Трампе

Авторы материала отмечают, что пока не может быть никакой уверенности относительно того, как будет развиваться новый мировой порядок, только сценарии. Поэтому журналисты привели 5 возможных сценариев глобальных изменений на мировой арене.

Первый сценарий "Новое соглашение между великими державами"

Журналисты отметили, что характер Трампа, а также его решимость избежать войны и пренебрежение к демократическим союзникам побуждают США заключить новую большую сделку с Россией и Китаем.

США молча предоставляют России и Китаю сферы влияния в их регионах. Америка же сосредотачивается на утверждении доминирования в собственном регионе – нацеливается на Мексику и Канаду, стремится вернуть Панамский канал и получить контроль над Гренландией,

– говорится в материале.

В этом сценарии Трамп навязывает Украине мирное соглашение без сопроводительных гарантий безопасности. Санкции против России ослабляются, а Путин снова возвращается на глобальную арену.

"Возможная сделка с Китаем будет предусматривать ослабление американских технологических ограничений и тарифов для Пекина в обмен на китайские закупки американских товаров и льготные соглашения в Китае для американских компаний, таких как Tesla", – предположили авторы.

Трамп также мог бы продемонстрировать свою незаинтересованность в борьбе за защиту Тайваня. Поэтому союзники США в Европе и Азии будут вынуждены искать другие способы обеспечить собственную оборону в новой атмосфере незащищенности.

Второй сценарий "Случайные войны"

В этом случае западные союзники ведут между собой торговую войну. В Европе распространяется политическая нестабильность, растет популярность популистских сил, которые симпатизируют как Трампу, так и Путину. В Украине же достигнута договоренность о прекращении огня, но в Европе широко распространен страх, что Россия в какой-то момент возобновит боевые действия.

Сам Трамп неоднократно ставит под сомнение готовность Америки защищать своих союзников. Китай, Россия или Северная Корея – или какая-то комбинация этих государств – решают воспользоваться западным беспорядком, начав военные действия в Азии и Европе,

– предполагают журналисты.

Однако даже в этом случае авторитарные государства просчитались. Азиатские и европейские демократии дают отпор, и в конце концов США оказываются втянутыми в конфликт, как это уже дважды случалось в 20-м веке.

Третий сценарий "Анархия в мире без лидеров"

При этом сценарии США, Китай, Россия и ЕС избегают прямого конфликта. Но политика Трампа "Америка превыше всего" по торговле, безопасности и международных институтов создает вакуум лидерства.

Торговые войны Трампа подавляют экономический рост во всем мире. Гражданские конфликты в таких странах, как Судан и Мьянма, усиливаются. ООН истощена соперничеством великих держав и бессильна вмешаться. Зато конфликты разжигаются соперничающими региональными государствами, которые ищут преимуществ и ресурсов,

– пишут журналисты.

При этом сценарии все больше стран, таких как Гаити, скатываются к насильственной анархии. Растут потоки беженцев на Запад. При этом сценарии популистские партии, презирающие либеральную демократию, процветают в атмосфере социальной и экономической незащищенности.

Четвертый сценарий "Глобализация без Америки"

В этом векторе развития событий США отступают за "тарифные стены" и покидают Всемирную торговую организацию. Цены в Америке растут, а товары становятся все более некачественными.

Остальной мир реагирует на американскую автаркию ускорением экономической взаимозависимости. ЕС ратифицирует новое торговое соглашение с Латинской Америкой и подписывает новые соглашения с Индией и Китаем. Европа также открывает свой рынок для китайских электромобилей и зеленых технологий в обмен на то, что китайцы открывают заводы по всему ЕС и сдерживают российскую агрессию против Европы,

– говорится в материале.

При этом сценарии интеграция глобального Юга с китайской экономикой углубляется, а страны БРИКС получают новых членов и усиливают свое влияние. Использование доллара как мировой валюты уменьшается.

Пятый сценарий "Политика "Америка превыше всего" достигает своего успеха"

В этом сценарии вера Трампа в непреодолимость американской силы подтверждается. Инвестиции направляются в США, увеличивая лидерство Америки в технологиях и финансах.

Европейцы и японцы резко увеличивают расходы на собственную оборону, и этого достаточно для сдерживания российской и китайской агрессии. Американские тарифы резко снижают китайский рост, что приводит к кризису китайской системы. Иранский режим в конце концов свергнут комбинацией военного, экономического и внутреннего давления,

– предполагают журналисты.

При этом сценарии рейтинг Трампа взлетает как дома, в США, так и за рубежом. Американские либералы вынуждены молчать, а некоторые из врагов Трампа оказываются в тюрьме. Фондовый рынок достигает нового максимума.

В конце материала авторы все же признали, что реальность следующих четырех лет, скорее всего, будет "какой-то странной смесью всех вышеописанных сценариев" вместе с "несколькими другими непредсказуемыми событиями". Поэтому что именно стоит ожидать – можно будет увидеть уже совсем скоро.