Диктатор недоволен: политтехнолог сказал, почему Путин сменил российское правительство

Владимир Путин назначил экс-секретаря Совбеза России Николая Патрушева куратором кораблестроения. На фоне того, что 33% флота России уже уничтожено, такое назначение выглядит как издевательство над близким другом Путина. Странные должности заняли также Алексей Дюмин и Сергей Шойгу.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что Николая Патрушева действительно бросили на очень странный участок – строить корабли, которых нет. До этого Патрушев находился много лет на посту секретаря Совбеза и допустил существенную ошибку – восстание Евгения Пригожина.

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Вслед за кораблями

Политтехнолог отметил, что работа Патрушева как секретаря Совбеза была в том, чтобы ежедневно сажать рядом Пригожина, Сергея Шойгу и Валерия Герасимова и разбираться по бумагам и формальным признакам, кто сколько снарядов поставил и тому подобное.

Но чем занимался Патрушев? Писал статьи в газету "Аргументы и факты" о том, что англосаксы заполонили мир, а масонский заговор угрожает России. Поэтому Песков (пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков – 24 Канал) от имени Владимира Путина и сказал: "Мы разрешаем вам писать статьи о масонах и дальше, но поняли, что вы не способны работать, поэтому идите вслед за кораблями,

– сказал Михаил Шейтельман.

Он добавил, что то же самое было сделано с другим персонажем, Алексеем Дюминым – экс-губернатором Тульской области и бывшим личным охранником Путина, которого все пророчили то в премьер-министры, то в президенты, то в министры обороны. Вместо этого Дюмин стал советником по военной промышленности и спорту.

Дюмин получил очень ценную должность – советник по отсутствию сборной России на чемпионате мира по хоккею, который сейчас идет, по отсутствию сборной России на чемпионате Европы по футболу, который будет через месяц, и по отсутствию России на Олимпиаде, которая состоится через 2 месяца,

– подчеркнул политтехнолог.

Экс-министру обороны России Сергею Шойгу также дали странную должность – куратор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

При этом Песков в своем заявлении 14 мая заявил, что это высокая государственная должность с очень широким объемом задач, играющая огромную роль для страны. И руководитель этого органа находится в постоянном прямом контакте с главой государства. Но Песков сразу же добавил, что Шойгу будет лишь куратором, однако ничем руководить не будет.

Выступление Пескова по поводу назначений путинских советников было публичной "поркой" Шойгу, Патрушева и Дюмина. Путин со своей стороны даже не сошел к тому, чтобы что-то о них говорить, а вместо этого послал сделать это Пескова,

– сказал Шейтельман.

По мнению политтехнолога, Патрушева, Шойгу и Дюмина пытаются списать или поставить на место, поскольку Дюмин будет руководить спортом, которого нет, а Патрушев – строить корабли, которых тоже нет.

Почему такие назначения

Позиция по Шойгу более понятна: ему дали "вторую армию" мира и приказали идти и победить Украину. Шойгу заявил, что сделает это за три дня, однако не так произошло, как думалось. Логичным было бы уволить Шойгу уже на четвертый день, однако его терпели три года, ведь он – друг Владимира Путина, а также еженедельно у него появлялись новые истории по захвату Украины.

Шойгу говорил, что приведет правильных шаманов – и тогда точно Харьков будет взят. Кстати, я думаю, что атаку на Харьков Шойгу начал в последний момент, понимая, что его могут уволить. Но это его не спасло,

– добавил политтехнолог.

Относительно Дюмина остается неизвестным, почему его назначили на такую странную должность. Политтехнолог считает это внутренней аппаратной игрой.

А вот Николай Патрушев активно продвигал своего сына в премьеры, что ему и удалось сделать. За это надо было заплатить политическую цену, потому что ни один глава России не захочет сидеть между секретарем Совета безопасности и премьер-министром и загадывать желания.

"В российском руководстве так не работает, поэтому надо было пожертвовать одним из Патрушевых. Иначе зависимость Путина от Патрушева была бы очень наглядной", – подытожил Игорь Шейтельман.

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