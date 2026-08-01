Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Что известно об изменении движения транспорта в столице?

В результате вражеской атаки в ночь на 1 августа в Киеве перекрыли движение транспорта на улицах Урловской и Здолбуновской в направлении улицы Глиба Бабича.

В связи с этим временно изменена схема движения городских автобусов:

Автобус № 35: курсирует по улице Анны Ахматовой и проспекту Петра Григоренко, далее – по своему маршруту;

курсирует по улице Анны Ахматовой и проспекту Петра Григоренко, далее – по своему маршруту; Автобус № 108: в направлении станции метро "Харьковская" движется по улицам Урловской и Анны Ахматовой (далее – по своему маршруту). В направлении улицы Шептицкого – по проспекту Петра Григоренко и улице Петра Радзиня, далее – по своему маршруту.

В "Киевпастрансе" также сообщили, что задерживается движение троллейбусов № 19, 23д, 28д, 31д, 33, 35 и трамваев № 14, 15, 18 по улице Дмитриевской из-за работ коммунальных служб, проводится обрезка аварийного дерева.

Напомним, в результате российской баллистической атаки на Киев 1 августа погибли 9 человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей. Из пострадавших 17 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы, еще 13 людям, среди которых один ребенок, медицинская помощь была оказана амбулаторно или на месте.

По данным медиков, четверо госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, еще 13 – в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии остается 14-летняя девочка, отравившаяся продуктами горения. Также госпитализированы 17-летний юноша и 13-летний мальчик с осколочными ранениями.

Последствия атаки зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы. Наибольшие разрушения понесли Дарницкий и Соломенский районы.

В Дарницком районе погибли семь человек, в Соломенском – двое. Среди погибших – 22-летний сотрудник полиции. В Соломенском районе частично разрушены квартиры в пятиэтажном жилом доме. В Дарницком районе повреждены 13 многоэтажек, в Днепровском – выбиты окна в жилых домах, а в Печерском – разрушены частные дома. Также повреждены автомобили, супермаркеты и административные здания.

От российского террора пострадала также Киевская область. В Бучанском районе загорелись складские помещения и жилая застройка, а в Вышгородском поврежден частный дом, автомобиль и возник лесной пожар. По предварительным данным, пострадали три человека. Всем оказали медицинскую помощь, госпитализации потребовалась только одна женщина, которая впоследствии будет лечиться амбулаторно.