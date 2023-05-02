Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он подчеркнул, что частые перестановки в военном руководстве способствуют разладу, обострению противоречий и конкуренции в генералитете России.
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Нет жесткой руки
Жданов уверен, что российское командование "молодцы" и двигаются в "правильном" направлении.
При этом ФСБ якобы пыталось возбуждать уголовные дела – по генералу-полковнику Александру Лапину и командующему 1-й танковой армией Западного военного округа генералу-лейтенанту Сергею Киселю.
"Сначала Путину хотя бы хватало смелости поменять генералов местами. Но не хватило ее кого-нибудь из них наказать. Он боится, что другие военные чиновники восстанут", – заметил он.
Олег Жданов о методах управления Путина российским генералитетом: смотрите видео
Ситуация в военном руководстве настолько разбалансирована, что нет жесткой руки, которая сегодня могла бы и кормить, и наказывать одновременно.
"Не используется метод "кнута и пряника". "Пряник" есть, а вместо "кнута", мол, ты поуправлял немного, отойди в сторону, дай поруководить другому. Другие не справились – ну и что: не смогли", – прокомментировал Олег Жданов метод управления Путина.
Последние ротации в военном руководстве России
- Заместителя министра обороны России по логистике генерал-полковника Михаила Мизинцева уволили с должности. Об этом стало известно 30 апреля. Вместо него назначен Алексей Кузьменков, который ранее был заместителем главы Росгвардии. В ISW считают, что от некоторых чиновников пытается избавиться оппозиционная фракция минобороны. Поэтому ее представители публично критикуют действия генералов.
- Также кадровые перестановки произошли в Балтийском флоте России. Его экскомандующий, адмирал Виктор Лиин назначен на должность начальника Тихоокеанского флота. Его же место занял вицеадмирал Владимир Воробьев.
- Ранее сообщалось, что командующий Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца уволили с должности после внезапной проверки Тихоокеанского флота. Потому его замена может быть связана с результатами проверки.