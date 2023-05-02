Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он подчеркнул, что частые перестановки в военном руководстве способствуют разладу, обострению противоречий и конкуренции в генералитете России.

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Нет жесткой руки

Жданов уверен, что российское командование "молодцы" и двигаются в "правильном" направлении.

При этом ФСБ якобы пыталось возбуждать уголовные дела – по генералу-полковнику Александру Лапину и командующему 1-й танковой армией Западного военного округа генералу-лейтенанту Сергею Киселю.

"Сначала Путину хотя бы хватало смелости поменять генералов местами. Но не хватило ее кого-нибудь из них наказать. Он боится, что другие военные чиновники восстанут", – заметил он.

Олег Жданов о методах управления Путина российским генералитетом: смотрите видео

Ситуация в военном руководстве настолько разбалансирована, что нет жесткой руки, которая сегодня могла бы и кормить, и наказывать одновременно.

"Не используется метод "кнута и пряника". "Пряник" есть, а вместо "кнута", мол, ты поуправлял немного, отойди в сторону, дай поруководить другому. Другие не справились – ну и что: не смогли", – прокомментировал Олег Жданов метод управления Путина.

Важно! Аналитики ISW обратили внимание, что в начале войны Путин не назначил единого командующего российской группировкой в Украине. Позже эту должность занял генерал Александр Дворников. Его сменил генерал Геннадий Жидко. Оба были приближены к начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Позже командующим назначили Валерия Суровикина. Но потом эту должность занял Герасимов.

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