Изменили тактику: как россияне используют иранские дроны в Одесской области

Недавно российские оккупанты в очередной раз обстреляли Одесщину. Но в этот раз не "калибрами", а использовали иранские беспилотники.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что оккупанты действительно оказывают давление на жителей Одесщины, атакуя регион дронами-камикадзе.

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"Одесщина – это не просто "морские ворота" Украины, а еще и важный гуманитарный хаб. Все все понимают и продолжают выполнять те боевые задачи, которые возложило на нас государство", – говорит Сергей Братчук.

Что касается вражеских атак, то мы можем видеть, как меняется вражеская тактика, раньше они бросали на Одесщину свои ракеты. Теперь вот пытаются сэкономить, потому что дроны стоят гораздо дешевле,

– добавляет он.

Представитель Одесской ОВА говорит, что не знает, какое количество иранских дронов россияне закупили. "Враг пытается повредить с помощью иранских БПЛА инфраструктуру , видим, что были атаки и на припортовой территории", – добавляет он.

"Я убежден, что наши военные уже в ближайшее время найдут тот нужный алгоритм ответа, который повысит уровень сбивания этих беспилотников", – резюмирует Братчук.

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