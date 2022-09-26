Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що окупанти справді спричиняють тиск на мешканців Одещини, атакуючи регіон дронами-камікадзе.

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"Одещина – це не просто "морські ворота" України, а ще й важливий гуманітарний хаб. Всі все розуміють та продовжують виконувати ті бойові завдання, які поклала на нас держава", – каже Сергій Братчук.

Стосовно ворожих атак, то ми можемо бачити, як змінюється ворожа тактика, раніше вони кидали на Одещину свої ракети. Тепер от намагаються зекономити, бо дрони коштують набагато дешевше,

– додає він.

Речник Одеської ОВА каже, що не знає, яку кількість іранських дронів росіяни закупили. "Ворог намагається пошкодити за допомогою іранських БПЛА інфраструктуру, бачимо, що були атаки й на припортовій території", – додає він.

"Я переконаний, що наші військові вже найближчим часом знайдуть той потрібний алгоритм відповіді, який підвищить рівень збиття цих безпілотників", – резюмує Братчук.

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