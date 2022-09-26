Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що окупанти справді спричиняють тиск на мешканців Одещини, атакуючи регіон дронами-камікадзе.
До слова Зранку Одесу атакували дронами: Братчук попередив про нову можливу загрозу атаки
"Одещина – це не просто "морські ворота" України, а ще й важливий гуманітарний хаб. Всі все розуміють та продовжують виконувати ті бойові завдання, які поклала на нас держава", – каже Сергій Братчук.
Стосовно ворожих атак, то ми можемо бачити, як змінюється ворожа тактика, раніше вони кидали на Одещину свої ракети. Тепер от намагаються зекономити, бо дрони коштують набагато дешевше,
– додає він.
Речник Одеської ОВА каже, що не знає, яку кількість іранських дронів росіяни закупили. "Ворог намагається пошкодити за допомогою іранських БПЛА інфраструктуру, бачимо, що були атаки й на припортовій території", – додає він.
"Я переконаний, що наші військові вже найближчим часом знайдуть той потрібний алгоритм відповіді, який підвищить рівень збиття цих безпілотників", – резюмує Братчук.
Детальніше про атаки на Одещину іранськими дронами Shahed-136: дивіться відео
Що відомо про "нашестя іранських безпілотників" на Одещині
- Зранку 25 вересня в Одесі пролунала низка вибухів. У цей момент у небі очевидці бачили безпілотники, які росія все частіше використовує на території України.
- На Півдні є ймовірність повторних атак дронами-камікадзе. Захисники розповіли, як діяти, коли побачили такого.
- У Одесі на заправці прогримів страшний вибух. Рятувальники повідомили, що це трапилось тоді, коли на території АЗС проводили зварювальні роботи.