Продолжит ли Кремль набирать вояк в армию за деньги: анализ ISW

Специалисты Института изучения войны указывают на то, что увеличение правящим режимом России финансовых стимулов вряд ли существенно повлияет на преодоление ограничений в вопросе мобилизованных.

Об этом говорится в обзоре ISW.

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Изменит ли финансовое стимулирование темпы мобилизации в России

В обзоре Института изучения войны говорится, что правительство России планирует выделить 90 миллиардов рублей (948 миллионов долларов) на единовременные выплаты за заключение военного контракта с минобороны России в период с 2025 по 2027 год, что свидетельствует о том, что Кремль планирует продолжать полагаться на текущие усилия по криптомобилизации, чтобы удовлетворить потребности в человеческой силе для войны в Украине до тех пор, пока работает система криптомобилизации.

Там отметили, что российское федеральное правительство сейчас предлагает единовременные выплаты в размере 400 000 рублей (4 200 долларов) за подписание военного контракта (в дополнение к единовременным выплатам, предложенных региональными властями, некоторые из которых недавно превысили миллион рублей), что свидетельствует о том, что Кремль намерен набрать 225 000 новых военнослужащих на контрактную службу в период между 2025 и 2027 годами, при условии сохранения текущих ставок, что маловероятно, учитывая, что эти ставки постоянно растут с 2022 года.

Аналитики отмечают, что за последние месяцы российские власти значительно увеличили финансовые стимулы, в частности единовременные выплаты, для подписания военных контрактов.

Российские власти, как указывается в материале, выразили обеспокоенность тем, что текущие усилия по вербовке приносят все меньшие результаты, а значительное увеличение финансовых стимулов в последние месяцы свидетельствует о том, что существующие усилия по вербовке были недостаточными для поддержания постоянного формирования новых сил, на которые полагаются российские солдаты для поддержания темпов наступления в Украине.

"По оценкам ISW, существуют среднесрочные и долгосрочные ограничения по количеству призывников, которых может привлечь российская криптомобилизационная кампания, продолжается, и увеличение финансовых стимулов вряд ли существенно повлияет на преодоление этих ограничений", – говорится в обзоре.

В обзоре указывают, что российский диктатор Путин остается сторонником текущей криптомобилизационной кампании, чтобы избежать объявления очередного крайне непопулярного частичного мобилизационного призыва резервистов, хотя он сохраняет возможность объявить еще один призыв – как он это сделал осенью 2022 года.

"Путин и российское военное командование, похоже, не желают мириться со снижением интенсивности российских боевых действий в Украине, поскольку считают сохранение инициативы на всем театре боевых действий стратегическим императивом, и остается непонятным, будет ли Путин отвечать еще одним призывом, если столкнется с другим кризисом, подобным или худшим, чем осенью 2022 года", – резюмировали в Институте изучения войны.