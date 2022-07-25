"Изменит планирование ВМС мира": новая ядерная субмарина путина – эксперты оценили угрозу

Флот россии получил на вооружение очередную подлодку, которая может нести новейшие ядерные торпеды. Эксперты отмечают, что технология очень опасна. Однако они сомневаются в уровне угрозы, который "рисует" пропаганда кремля.

Однако все же ее оснащение повлияет на то, как будут в дальнейшем планировать развитие военно-морских сил не только в России, но и на Западе. Речь идет о подлодке "Белгород", которая заплыла в Балтийское море 20 июля.

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Как россияне презентовали "мега торпеду"

Эта лодка является типичным примером гигантомании, которую россия унаследовала от СССР. "Белгород" является самой длинной подлодкой мира. Правда, она всего на 13 метров длиннее подлодок с баллистическими и управляемыми ракетами класса "Огайо" ВМС США – эти суда длиной 171 метр.

И все же самый большой акцент оккупанты делают именно на вооружении лодки – ядерных торпедах "Посейдон". Как американские, так и российские официальные лица уже указывали, что эти боеприпасы могут доставлять боеголовки мощностью в несколько мегатонн.

Это означает, что один взрыв теоретически может вызвать радиоактивные волны безумной силы. Речь идет о таких ударах, которые сделают непригодными для жизни десятилетия участки побережья, на которые они направлены.

Кремлевский диктатор еще в 2018 году говорил, что "Посейдоны" якобы "очень тихие и маневренные". Также он рассказывал, что они якобы не обладают уязвимостью. Тем не менее, он только пересказывал доклады, которые ему ставили на стол. По мнению специалистов, все не так впечатляюще, как на словах.



Приблизительный вид конструкции "Белгорода" / Графика Hisutton.com

Еще рано бояться торпед "Посейдон"

В ноябре 2020 года о торпедах сделал громкое заявление Кристофер Форд – тогдашний помощник госсекретаря по международной безопасности. Он сказал, что "Посейдоны" созданы, чтобы "затопить прибрежные города США по радиоактивным цунами".

Однако успокоил американцев, директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен. Он акцентировал внимание на том, что эта технология до сих пор "находится в разработке, как торпеда, так и платформа". По словам специалиста "Посейдон" не будет готов к развертыванию как минимум ко второй половине этого десятилетия.

Исследовательская служба Конгресса США (CRS) обнародовала схожие выводы. Там заявили, что не ожидают готовности торпед как минимум до 2027 года. Но это лишь приблизительные расчеты при условии, что разработку никогда не будут приостанавливать. Поэтому есть сомнения относительно оружия и того, пополнит ли она вообще арсенал россии.

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Почему оружие России изменит тактику ВМС мира

В этом отношении также высказался известный эксперт субмарин и морских операций Х. И. Саттон. Он отметил, что также на российских подводках этого класса планируется устанавливать системы слежения. Это тоже означает, что Россия постепенно возвращает мир во времена холодной войны.

Могут снова оживить подводную игру в кошки-мышки, где субмарины-охотники-убийцы ВМС США и Великобритании преследуют россиян. Возможно, наступит новая холодная война в Арктике, Северной Атлантике и Северной части Тихого океана.

– сказал специалист.

Мир сошелся во мнении, что не стоит недооценивать угрозы россии, несмотря на ее неуспешные операции в Украине. Поэтому флотилии многих государств начинают готовить к разным вариантам развития событий. "Сейчас "Посейдон" является совершенно новой категорией оружия. Она изменит планирование военно-морских сил как в России, так и на Западе. Это приведет к новым требованиям и новому контроружию", – подытожил Саттон.

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"Белгород" может быть только первым во флоте из 4 подлодок, которые могут нести торпеды "Посейдон". В CRS сообщают, что два из них должны быть предназначены для службы на Тихоокеанском флоте России, а два – на Северном флоте. Пока это лишь не реализуемые в ближайшие годы планы кремля. Однако они указывают миру на то, что Россия не является государством, готовым жить мирно.