С Украиной в "одной лодке": как изменится Европа на фоне последних заявлений команды Трампа

Есть страны Европы, такие как Великобритания, Франция, которые понимают, что они "в одной лодке" с Украиной. В частности, это происходит на фоне риторики президента США Дональда Трампа.

Однако все равно единство Запада разрушается. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян.

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"Они понимают, что теперь они с Украиной в одной лодке. Был Крым, теперь на его месте условно Гренландия. Там, где Владимиру Путину не удалось пробудить Европу, сейчас это удается сделать Трампу. Конечно, в этом есть положительный и отрицательный эффект", – сказал он.

Изменения внутри Европы

Олег Саакян предположил, что единство коллективного Запада "рассыпается". Европа будет разделяться на тех, кто будет пытаться делать вид, что ничего не произойдет, и заигрывать с Китаем. В частности, говорится о Венгрии.

И решительная часть Европы, которая будет "браться сейчас за голову" и пытаться понять, не опоздали ли они в этот "поезд истории, который ушел". Будут пытаться догнать и вцепиться за него. Для этого необходимо занять активную позицию в оборонной политике, нарастить свои возможности,

– подчеркнул он.

Также для этого нужно выстроить свою проактивную позицию относительно других важных мировых субъектов. В частности, к российско-украинской войне. Им важно осознать, что это европейская война, ведь влияет на безопасность стран Европы.

Поэтому встречи, которые сейчас происходят между мировыми лидерами, институтами, о европейской безопасности на фоне российско-украинской войны. Также о политике новой администрации президента Штатов. Ведь сейчас США хотят, чтобы Европа больше вкладывала в свою оборону. Кроме того, команда Трампа считает, что война в Украине – это больше дело европейцев.