Секретарь СНБО рассказал о грандиозных изменениях, которые ждут украинскую промышленность

Украинская индустрия кардинально изменится из-за рисков, связанных с войной. Советские методы размещения и построения промышленных объектов адаптируют к современным реалиям.

Еще 30 – 35 лет назад размещение крупных промышленных предприятий на левом берегу Днепра было достаточно логичным со стратегической точки зрения. Сейчас же, по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко, целесообразно изменить их локацию.

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Старая промышленность отойдет в историю

По мнению Литвиненко, промышленности, которая была в Украине до недавнего времени, в основном уже не будет. Все потому, что концентрация производства, которая использовалась в ХХ веке, уступает место рассредоточенным схемам размещения мощностей.

Это оправдано не только для ОПК, но и для энергетики. Сейчас становится практически общепринятой идея необходимости распределенной энергетики, небольших блоков, а не крупных станций. К тому же, у малых современных энергоблоков гораздо выше КПД,

– рассказывает Секретарь СНБО.

По его словам, сейчас большие электростанции, как вот Трипольская, работают с КПД не более 40 процентов. На современных малых турбинных или поршневых станциях он превышает 60 процентов. Если же использовать тепло, то он может достигать 90 процентов.

По мнению Александра Литвиненко, сейчас у нашего государства есть шанс осуществить модернизацию энергетики. Учитывая кризис, что сложилась, нужно строить промышленность с нуля уже с учетом защиты от внешних агрессивных действий врага.

Что известно о достижениях украинской промышленности во время войны