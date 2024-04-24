Ще 30 – 35 років тому розміщення крупних промислових підприємств на лівому березі Дніпра було досить логічним зі стратегічної точки зору. Зараз же, на думку секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Литвиненка, доцільно змінити їх локацію.

Дивіться також Розвиток ОПК України з часом може дозволити підтримувати захист від Росії без Заходу, – ISW

Стара промисловість відійде в історію

На думку Литвиненка, промисловості, яка була в Україні донедавна, здебільшого вже не буде. Все тому, що концентрація виробництва, яка використовувалась у ХХ столітті, поступається місцем розосередженим схемам розміщення потужностей.

Це виправдано не тільки для ОПК, але й для енергетики. Нині стає практично загальноприйнятою ідея необхідності розподіленої енергетики, невеликих блоків, а не великих станцій. До того ж, у малих сучасних енергоблоків набагато вищий ККД,

– розповідає Секретар РНБО.

За його словами, зараз великі електростанції, як от Трипільська, працюють з ККД не більше 40 відсотків. На сучасних малих турбінних або поршневих станціях він перевищує 60 відсотків. Якщо ж використовувати тепло, то він може сягати 90 відсотків.

На думку Олександра Литвиненка, зараз у нашої держави є шанс здійснити модернізацію енергетики. З огляду на кризу, що склалась, потрібно будувати промисловість з нуля вже з урахуванням захисту від зовнішніх агресивних дій ворога.

Що відомо про досягнення української промисловості під час війни