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      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Изменится ли избирательная система до досрочных парламентских выборов: позиция ЦИК

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      Председатель ЦИК Татьяна Слипачук
      Председатель ЦИК Татьяна Слипачук / Коллаж 24 канал

      Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук подчеркивает, что менять избирательную систему за два месяца до дня голосования на досрочных парламентских выборах не является возможным. Как подчеркнула она, такие изменения не целесообразны с юридической точки зрения.

      Как отметила глава ЦИК во время брифинга, изменения избирательной системы не являются целесообразными и возможными с точки зрения юридической предсказуемости процессов, которые ожидают, в частности, и кандидаты.

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      За два месяца до дня голосования менять избирательную систему невозможно. Мы нарушаем избирательные права граждан, которые в определенной степени, согласно действующего закона, готовятся к участию в выборах, в том числе для реализации своего активного права быть избранным,
      – заметила она.

      По ее словам, не возможно тянуть с такими вопросами и с колена принимать такие решения.

      "Потому что эти вопросы важны. Когда мы меняем избирательные правила, мы должны думать не только о порядке голосования, а мы должны думать об избирательных правах граждан, о гендерных принципах, о наших временно перемещенных лицах, мы должны думать о том, как голосуют наши лица с инвалидностью", – добавила Слипачук.

      Также она добавила, что члены ЦИК будут общаться как с президентом, так и с украинскими депутатами и убеждать их в том, что не следует менять систему до досрочных парламентских выборов.

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      Теги: ЦИК Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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