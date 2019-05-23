Чи зміниться виборча система до дострокових парламентських виборів: позиція ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук наголошує, що змінювати виборчу систему за два місяці до дня голосування на дострокових парламентських виборах не є можливим. Як підкреслила вона, такі зміни не є доцільними з юридичної точки зору.

Як наголосила очільниця ЦВК під час брифінгу, зміни виборчої системи не є доцільними та можливими з точку зору юридичної передбачуваності процесів, які очікують, зокрема, й кандидати.

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За два місяці до дня голосування змінювати виборчу систему не можливо.Ми порушуємо виборчі права громадян, які певною мірою, відповідно до чинного закону, готуються до участі у виборах, зокрема для реалізації свого активного права бути обраним,

– зауважила вона.

За її словами, не можливо зволікати з такими питаннями та з коліна приймати такі рішення.

"Тому що ці питання є важливими. Коли ми змінюємо виборчі правила, ми маємо думати не лише про порядок голосування, а ми маємо думати про виборчі права громадян, про гендерні принципи, про наших тимчасово переміщених осіб, ми маємо думати про те, як голосують наші особи з інвалідністю", – додала Сліпачук.

Також вона додала, що члени ЦВК спілкуватимуться як з президентом, так і з українськими депутатами та переконуватимуть їх у тому, що не слід змінювати систему до дострокових парламентських виборів.

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22 травня на прохання президента Володимира Зеленського відбулося позачергове засідання Верховної Ради. На ньому депутати розглядали два законопроекти від гаранта – щодо змін у виборчому законодавстві та про публічні закупівлі. У підсумку два документи парламентарі не підтримали. За перший документ проголосували лише 92 народні обранці з 226-ти необхідних. За словами представника президента у Раді Руслана Стефанчука, їхні консультації з парламентарями тривають і вони сподіваються, що депутати все ж ухвалять пропозицію президента.

Що передбачає закон Зеленського про зміну виборчого законодавства? Президентський законопроект про внесення змін до законодавства у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів передбачає пропорційну систему за закритими списками та зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради до 3%. Наразі це показник становить 5%.



У пояснювальній записці мовиться, що впровадження відкритих списків до Ради потребує серйозних змін у системі адміністрування виборів. Зокрема,



– зміни форми та змісту виборчих бюлетенів;



– роз'яснювальної роботи серед виборців про особливості системи;



– прийняття Центральною виборчою комісією більше ніж 60 постанов, спрямованих на впровадження зазначеної системи;



– належної підготовки партій і кандидатів до проведення виборів за цією системою.





Якими є пропозиції Зеленського щодо зміни виборчого законодавства: інфографіка 24 каналу