На днях президент Зеленский посетил Чехию. Во время встречи с ним один из чешских политиков надел носки с изображением Кремля в огне.

Это вызвало у россиян бурную реакцию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TN.cz.

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Как в России отреагировали на носки с Кремлем в огне

Россияне истерят из-за носков представителя правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаша Копечного.

Заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов взялся обзывать чешского чиновника и даже угрожать ему.

"Сейчас Копечный носит носки, нижнее белье, а завтра придет в бандаже. Почему мы смотрим на этих подонков так, будто от них зависит наша жизнь? Больных людей – к психиатру", – заявил представитель страны-террористки.

Зато Томаш Копечный заметил, что его носки символические на четвертом году полномасштабной агрессии России против Украины.

Россияне уже четвертый год обстреливают украинские города ракетами и убивают невинных людей. Им безразлично на это смотреть. Но украинские носки, символически изображающие, как бы это выглядело, если бы то же самое произошло в их городах, разозлили их. Хотелось бы, чтобы они проявляли такую же чуткость к городам, где они сами вызывают именно это,

– сказал он.

Напомним, что во время визита президента Зеленского в Прагу было решено несколько важных вопросов. В частности, Украина и Чехия договорились открыть школу для обучения украинских пилотов на базах Чехии – там они будут учиться управлять истребителями F-16 и L-39.