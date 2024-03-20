С дроном "Кабаном": изобретатели из Харьковщины показали новый способ разминирования

В Украине активно ищут идеи, которые помогут облегчить и ускорить разминирование территорий. Изобретатели из Харьковской области разработали дрон на дистанционном управлении, который получил название "Кабан".

Наземный беспилотник должен облегчить проверку сложной местности, например холмы и кустарники. Его габариты также позволяют работать в помещениях. Такой информацией поделилась корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, которая побывала на месте тестирования БПЛА.

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Как работает дрон "Кабан"

Черненко рассказала, что сейчас изобретатели хотят разминировать поле на Дергачевщине, где россияне во время оккупации оставили много "сюрпризов". Разработчики предлагают три ступени разминирования:

сначала проезжает дрон на дистанционном управлении "Кабан";

далее идут саперы, которые металлоискателем проверяют территорию;

завершает расчистку поля машина с тралом, который теперь располагается сбоку.

"Кабана" разработали военные, которые работают с воздушными дронами. Они рассказали, что БПЛА могут использовать также для подвоза каких-то вещей и в крайнем случае для эвакуации раненых.

Назвали "Кабаном" из-за того, что он, как кабан прорывается сквозь что угодно. Предыдущая версия была очень шумной и его сильно слышали, поэтому решили, что это точно кабан,

– сказал один из разработчиков дрона Денис.

БПЛА многоразового использования. Его можно отремонтировать даже в полевых условиях. Колеса прочные и выдерживают противопехотные мины и "лепестки".

Он уникален тем, что сделан не только для разминирования в полях. Его габариты позволяют работать в помещениях, обеспечить безопасность ГСЧС. Также на этот дрон планируем сделать приложение, которое будет помечать остатки мин и снарядов на карте,

– отметил один из разработчиков дрона Игорь Касян.

Подытоживая, представитель Благотворительного фонда "Разминирование Украины" Ян Артюхов рассказал, что изобретатели хотят разминировать поле неподалеку от города Дергачи, чтобы в этом году засеять какую-то культуру и соответственно собрать хороший урожай.

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