"Путина могут заставить вывести войска": интервью полковника из Великобритании об изоляции Крыма и завершении войны

Украина активно наносит удары по логистике россиян, в частности по мостам в Крыму, изолируя полуостров. Это превращает Крым в серьезную проблему для диктатора Владимира Путина, ведь сам полуостров важен для России и с психологической точки зрения.

Полковник армии Великобритании в отставке Филипп Ингрэм в интервью 24 Каналу рассказал, каким будет следующий шаг Сил обороны по освобождению Крыма от россиян. Подробнее об этом и о том, возможно ли закончить войну до ноября 2026 года, — читайте далее в материале.

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Как Украина изолирует Крым и кто из россиян страдает больше всего?

Украина сейчас изолирует Крым, нанося удары по мостам. Также украинские военные успешно уничтожили 50 российских военных машин во время разрушительного удара по Армянскому мосту. Атака полностью парализовала ключевой логистический маршрут российских войск. Машины были загружены боеприпасами и топливом для войны. Как вы оцениваете эту операцию и попытку сделать Крым непригодным для нормальной жизни жителей и неустойчивым для сил Путина?

Я думаю, украинские войска уже достаточно долго работают над тем, чтобы начать изоляцию Крыма. Если посмотреть на удары по штабу Черноморского флота в Севастополе, на атаки по системам противовоздушной обороны по всему Крыму, а также на удары по аэродромам россиян, незаконно оккупирующих полуостров, то это был сигнал России — Крым является приоритетом для Украины.

Затем последовала масштабная атака на Керченский мост, которая остановила его работу. После того как россияне вновь открыли мост, они стали в большей степени полагаться на железнодорожные пути для снабжения Крыма, и мы видели успешные украинские атаки по этим российским железнодорожным путям, а также новые удары по Керченскому мосту, которые снизили его пропускную способность. И это изолирует Крым с южной стороны.

Следующим очевидным этапом стала изоляция с севера. И именно это сейчас довольно успешно происходит. Очевидно, что Украина превращает Крым в дилемму для Владимира Путина и для россиян, ведь психологически Крым является приоритетом для российского диктатора.

В то же время Украина на самом деле не имеет возможности провести в Крыму высадку в стиле Нормандской операции Второй мировой войны. Поэтому следующий лучший вариант — фактическая осада полуострова, чтобы прекратить его снабжение топливом, боеприпасами и всем, что необходимо людям в Крыму для выживания.

К сожалению, именно народ больше всего пострадает от этого. Однако если Крым окажется в изоляции, это будет означать, что Россия не сможет использовать его в качестве базы для атак на оккупированную часть Украины или на саму Украину. Ей также будет сложнее использовать Крым в качестве авиабазы или военно-морской базы для нанесения ударов с Черного моря.

Это очень разумная тактика, поскольку Россия теперь вынуждена направлять значительную часть своих усилий на то, чтобы не допустить изоляции Крыма, и у нее это не получается. В то же время мы видим, что украинские силы перекрывают все маршруты поставок через этот сухопутный коридор, который проходит из России через оккупированный Донбасс к северному Крыму.

Украинские силы беспилотных систем перекрывают эти маршруты и довольно успешно срывают любые логистические поставки, идущие в обе стороны. Это создает для России не просто дилемму, а реальную проблему. Это оказывает огромное давление на её военных.

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Роберт Броуди, командующий СБС, заявил, что Украина способна полностью перекрыть России доступ к Крыму. Мы продолжаем наносить удары по мостам и ключевым путям снабжения, и сейчас в Крыму действительно не хватает топлива для населения. Если Украина будет продолжать это делать ещё какое-то время, как это может повлиять на позицию Путина в отношении Крыма? И может ли это заставить российские войска отступить или перегруппироваться?

Российские войска оказываются в изоляции. Мы наблюдаем старую, добрую, классическую осаду. Однако вместо осады большого древнего замка со стенами и прочим речь идет об осаде всего Крыма. И Украина делает это очень успешно.

Это будет означать, что Путину, возможно, придется принять решение о выводе своих военных сил, если он хочет использовать их в другом месте. Население Крыма становится все более обеспокоенным, поскольку люди не могут заниматься своими повседневными делами.

Однако здесь есть ещё один психологический эффект, ведь, как вы хорошо знаете, Крым — место отдыха для многих состоятельных россиян, для тех, кто может путешествовать. У многих из них есть квартиры, дачи или другая недвижимость, куда они ездят каждое лето, как только наступает хорошая погода.

Сейчас как раз начинаются летние месяцы активного отдыха, но у них нет возможности туда добраться. Я думаю, что количество отмененных отпусков, а также все остальные трудности с поездками в Крым становятся очень ощутимыми.

Я видел фотографии российских оборонительных сооружений вдоль пляжей, которыми раньше наслаждались богатые россияне. И это очень четкий сигнал именно для них, ведь это москвичи, это жители Санкт-Петербурга, это те, кого Владимир Путин очень старался изолировать от последствий своей незаконной войны против Украины.

А теперь последствия этой войны доходят и до них — не только потому, что они не могут добраться до своей недвижимости в Крыму, но и потому, что теперь они видят атаки уже в своих городах. И они начнут сомневаться, способен ли Путин на самом деле гарантировать им безопасность, и есть ли логика в этой так называемой "своей" войне, которую он начал. И именно этого Путин боится больше всего.

Как украинские ракетные разработки поражают весь мир?

Украинская ракета FP5 "Фламинго" пролетела над Чебоксарами, где поразила оборонное предприятие "Прогресс". Это ключевое российское предприятие по производству электроники и навигационных систем наведения для российской армии. Они используются в производстве крылатых ракет и других важных вещей для российских военных. Что это может означать для Путина? И что вы подумали, когда увидели видео прилета?

Это было невероятно. Когда я увидел, как появилась ракета FP5 "Фламинго" и как она была применена, я был потрясён. Это крылатая ракета украинского производства с боевой частью весом более одной тонны взрывчатки. Это примерно вдвое больше, чем боевая часть крылатых ракет "Томагавк", о которых все говорят.

Однако она не подпадает ни под какие ограничения, связанные с западными ракетами, которые могут иметь, например, американские системы наведения. И её дальность феноменальна. Она также примерно вдвое больше. Это серьезно усилит удары по российской оборонно-промышленной базе. Это означает, что Путин не может производить новую технику и не может изготавливать компоненты, необходимые для ремонта поврежденной техники.

Украина также наносит удары по российской нефтегазовой инфраструктуре, а значит, влияет на способность России вообще за что-либо платить. И именно поэтому российская экономика начинает рушиться. Это был очень четкий сигнал Москве и Западу о том, что собственная оборонно-промышленная база Украины, её способность производить очень сложное и очень эффективное оружие, уменьшают её зависимость от поставок Запада.

Следующим этапом этого развития является FP7, то есть дальнобойная зенитная ракета. Хотя я еще не видел доказательств, я все же считаю, что она может обладать возможностями для перехвата баллистических ракет. Ее разработка уменьшит зависимость от американских Patriot и других систем.

Украина демонстрирует миру и Путину в частности, что в условиях чрезвычайного давления она превращает свою оборонно-промышленную базу в одну из ведущих в мире. Мы снова видим это и в том, как страны Ближнего Востока обращаются к Украине за консультациями по системам борьбы с дронами.

Они признают не только украинский опыт противодействия дроновым и ракетным угрозам, но и технологии, которые Украина разрабатывает и может предложить. Я считаю, что это великолепная демонстрация. Это видео — невероятная демонстрация быстро развивающихся возможностей Украины.

Кому на самом деле было адресовано письмо Зеленского и как он его писал?

Президент Зеленский направил письмо Путину с призывом к личной встрече, чтобы договориться о прекращении войны в Украине. По данным Financial Times, это сообщение также передали Путину через Романа Абрамовича, российского миллиардера и бывшего владельца футбольного клуба "Челси". Какова ваша реакция на это письмо и как вы оцениваете этот дипломатический шаг?

Я думаю, что это письмо — второй гениальный коммуникационный ход президента Зеленского за последние недели, который оказывает прямое влияние на Владимира Путина. Первым был тот случай, когда президент Зеленский фактически разрешил провести парад 9 мая в Москве. Это был гениальный шаг — сказать: "Да, мы даем вам разрешение провести ваш военный парад, мы не будем его атаковать". Ведь именно этого Путин очень боялся.

А затем появилось это письмо. И дело было не только в том, что он направил письмо с предложением провести личные переговоры. Президент Зеленский говорил об этом уже много раз. Это послание было адресовано не только Владимиру Путину, но и Дональду Трампу.

Оно демонстрировало открытость, желание вести переговоры, стремление достичь урегулирования. Но в деталях письма он говорит Путину, что его экономика рушится, что потери очень велики, и почти с иронией намекает, что мы будем продолжать это делать, и ситуация становится всё хуже. Он прекрасно понимает, что это больно заденет Владимира Путина. Это письмо — как нож в живот для Путина.

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И я вполне могу предположить, что президент Зеленский улыбался, когда писал это. Он дал интервью международному телеканалу Sky News, где его расспрашивали об этом письме и об использованных в нем формулировках. В интервью они обсуждали ранние черновики этого письма, и он сказал, что в ранних вариантах формулировки были более жесткими, но их не будут публиковать. И я считаю, что это был мастерский ход.

Мы видим важность информационного пространства на этом стратегическом уровне операций. И президент Зеленский демонстрирует мировым лидерам, что мастерски им управляет. Если вспомнить, как Трамп более года назад в Овальном кабинете говорил, что у президента Зеленского нет никаких козырей, то теперь президент Зеленский не просто играет многими козырями, но за последние недели и месяцы разыграл много выигрышных комбинаций и, я думаю, продолжит это делать.

Может ли война закончиться уже этой осенью?

Как вы считаете, возможна ли договоренность о прекращении огня до конца этого года, например, если Трамп вновь переключит внимание с войны с Ираном на Украину накануне промежуточных выборов в США? Ведь Зеленский поручил главе Офиса Президента, генералу Кириллу Буданову, сделать всё возможное, чтобы завершить войну до конца ноября. Каковы шансы на такой сценарий, на ваш взгляд?

Есть реальный шанс на это, но он зависит от того, начнет ли Путин верить, что эта война для него закончится поражением. Пока что я не думаю, что он в это верит. Мне кажется, он уже не так уверен, но в его публичных заявлениях мы до сих пор слышим, что он считает, будто россияне могут победить благодаря своим тактическим операциям на земле.

Он до сих пор верит, что Россия военным путем сможет захватить весь Донбасс за короткое время. Однако, учитывая всё происходящее, он всё же начнёт сомневаться в этом. Гитлер тоже сидел в своём бункере и верил, что всё идёт по плану. Такая самоуверенность длится до того момента, когда появляется что-то, что её сломает.

Что именно это будет, я не знаю. Потому что он будет сопротивляться и не захочет принимать решение о переговорах, понимая, что это будет признанием поражения. Однако, учитывая то, что сейчас делают президент Зеленский и Буданов, сохраняя это давление, а также то, что, на мой взгляд, они, вероятно, планируют в военном плане, если смотреть на ситуацию на восточном фронте, это должно послать Путину максимально четкий сигнал.

Прислушается ли он к этому сигналу, примет ли его и пойдет ли на переговоры до ноября? Я не знаю. Я думаю, Трамп фактически отошел от темы России и Украины и сосредоточился на Ближнем Востоке. Однако если он попытается очень быстро вернуться к этой теме, Путину понадобится время, чтобы снова начать его слушать.

На самом деле, я думаю, что президент Зеленский и Украина сейчас находятся в таком положении, когда они уже не так зависят от американских технологий и поддержки США, как раньше. Поэтому рычаги влияния Трампа на президента Зеленского значительно ослабли.

И здесь снова возникает дилемма: если на фронте начнутся определенные военные успехи, нужно ли тогда останавливаться ради возможных мирных переговоров, зная, что это может спасти огромное количество военных на передовой, но в долгосрочной перспективе может стоить ещё больше жизней? Потому что конфликт так и не завершится должным образом и может возобновиться в любой момент.

Или лучше продолжать, понимая, что это будет стоить большого количества жизней, но даст больше шансов на победу и вытеснение россиян? Думаю, ближе к ноябрю мы подойдем к этому этапу. И это даст президенту Зеленскому и Буданову ещё один повод для размышлений.

Почему Путин теряет поддержку Китая и как дальше будет действовать Пекин?

По данным Financial Times, Си Цзиньпин сказал президенту Трампу, что Владимир Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину. О чём это может свидетельствовать в отношении позиции Китая по войне в Украине?

Си Цзиньпин внимательно следит за тем, что происходит на войне в Украине. Он извлекает много уроков из этой войны. Он также следит за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Си Цзиньпин знает, что Владимир Путин полностью зависит от Китая во многих видах помощи, необходимой для поддержания работы его военной машины, в частности в поставках электроники и прочего.

И я почти уверен, что Си Цзиньпин выставит России огромный счет, и, скорее всего, он будет оплачиваться не деньгами. Наверное, это будет долгосрочный доступ к природным ресурсам в России и другие формы оплаты.

Си Цзиньпин будет следить за ситуацией, и если он решит, что Путин может проиграть войну, он захочет каким-то образом вернуть свои инвестиции. И, знаете, что интересно? Трамп поехал к Си Цзиньпину, а за неделю до него туда отправился Путин. Путин отправился с одной из самых сильных дипломатических делегаций, которые я когда-либо видел в его зарубежных поездках.

И у него была одна конкретная цель — добиться строительства газопровода "Сила Сибири-2". Он хотел, чтобы Китай взялся за этот проект, обеспечив финансирование для России, а взамен получал газ, в котором нуждается Китай. Однако он так и не заключил это соглашение. И это очень показательно.

Это означает, что Си Цзиньпин делает шаг назад, пытаясь при этом и в дальнейшем демонстрировать определенный уровень поддержки Путина и даже усиливать его. Однако он понимает, что Путин мог загнать себя в ситуацию, в которой он проигрывает, не может выбраться из нее, и Си Цзиньпин не хочет быть с этим связан. Это действительно так. Поэтому я думаю, что мы увидели шаг назад в этих отношениях, какой бы риторикой ни оперировали два лидера.

Какие ошибки допустил Трамп в отношении Ирана?

Трамп заявлял, что Соединенные Штаты нанесут Ирану очень жесткий удар. Однако позже он сказал, что отменяет удары, поскольку переговоры с Ираном достигли значительного прогресса. В то же время Иран заявляет, что на бумаге сейчас ничего окончательно не оформлено. Как вы оцениваете эту неопределенность Трампа в отношении Ирана?

Я не думаю, что кто-то вообще знает что-либо о решении Трампа. Он уже говорил такое раньше. Он говорил, что они были очень близки к подписанию мирного соглашения с Ираном, а Иран отвечал, что никаких переговоров не было и ничего не произошло. Он также сказал, что Джей Ди Венс полетит в Европу, чтобы что-то подписать в эти выходные, поэтому нужно посмотреть, состоится ли это. Я очень скептически настроен по этому поводу. Я не думаю, что это произойдет.

Думаю, Трамп понял, что иранский вопрос гораздо сложнее, чем вопрос Венесуэлы, и я знаю, что его военные точно ему это объясняли. А в своих заявлениях за последние 36 часов Трамп упоминал Венесуэлу как успех, отвечая на вопросы об Иране. Похоже, что он ничего не понимает.

Я знаю, что американские военные осознают иранскую угрозу, а иранцы, на мой взгляд, выходят из этой ситуации более уверенными. Они знают, что обладают рычагом влияния на международное сообщество через Ормузский пролив, и понимают, какое влияние это оказывает на США и другие страны.

И главная ошибка Трампа заключалась в том, что после совместной с израильтянами атаки на Иран, когда были выведены из строя центральная власть и ключевой командный элемент Корпуса стражей исламской революции, они не продолжили операцию и не довели её до конца. Потому что, если они полностью не уничтожат Корпус стражей исламской революции на всех уровнях и действующую правительственную систему режима, она быстро превратится в разобщенную систему управления.

Я сравниваю это с хирургом-онкологом, который вырезает опухоль, но не вырезает её полностью. Он оставляет её небольшие части внутри пациента, и эти части снова вырастают, возможно, в ещё более крупные опухоли, и, возможно, даже более агрессивные, чем раньше. Именно это Трамп и сделал своей операцией против Ирана. Мир стал из-за этого опаснее.