Ответный удар: Израиль массированно обстреляли ракетами
Источник:Times of Israel
10 мая из сектора Газа по Израилю было выпущено около 100 ракет. По предварительным данным, большинство из них обезвредила система ПВО "Железный купол".
Известно, что палестинцы начали обстрел в ответ на операцию "Щит и Стрела", которую проводит Израиль. В ночь на 9 мая ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Исламского джихада" и ликвидировал высокопоставленных боевиков в Секторе Газа.
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Где зафиксировали попадание
В Тель-Авиве и других городах звучала воздушная тревога. Танки израильской армии в ответ обстреливали районы, расположенные на севере Сектора Газа, откуда ведут обстрел отряды палестинского сопротивления.
В Израиле раздается воздушная тревога: смотрите видео
Сообщается, что одна из ракет попала в дом в южном городе Сдерот. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. В Ашдоде пострадала 60-летняя женщина, упав на землю по дороге в бомбоубежище.
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Кроме того, международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно приостанавливал посадку самолетов.
Израиль под массированными ракетными обстрелами: смотрите видео
"Железный купол" обезвредил большинство ракет: видео
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась: коротко
- 6 апреля Ливан выпустил десятки ракет по Израилю. Некоторые воздушные цели перехватили системы противовоздушной обороны Иерусалима, однако были также прилеты, в результате которых пострадали.
- Впоследствии в правительстве Израиля отметили, что премьер страны Биньямин Нетаньяху следит за ситуацией и даже собирает оперативное совещание, чтобы обсудить происходящее.
- Собственно, с реакцией Иерусалим не заставил себя ждать. В ЦАХАЛе (армии обороны Израиля) сообщили, что ударили по сектору Газа, который контролируют палестинцы. Как известно Ливан на их стороне.