Израиль атаковал авиабазу в Сирии: ее использовали и россияне

Израиль атаковал ракетами крупную авиабазу Шайрат, расположенную в сирийской провинции Хомс. В результате этого двое военных погибли, еще трое получили ранения.

По информации военных источников, под удар попала взлетно-посадочная полоса авиабазы.

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СМИ пишут, что ее в последнее время использовали иранские военно-воздушные силы, которые помогают врагу в войне против Украины.

Отмечается также, что взлетно-посадочная полоса и подземные сооружения в Шайрате, включая укрытия для самолетов, последние 3 года активно использовались и строились российскими военными.

Добавим, что Израиль нанес авиаудар по колонне автомобилей на востоке Сирии, недалеко от Абу-Камала. В ней, вероятно, была контрабанда иранского оружия.

Позиция Израиля в войне России против Украины

После того как Россия начала активно сотрудничать с Ираном, закупая у страны дроны и ракеты, Украина обратилась к Израилю с просьбой о помощи. Израиль направил Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование, но отказывается передавать любое вооружение, которое может быть расценено как летальное оружие.

Все потому, что у страны нет производственных возможностей для поставки Украине систем противовоздушной обороны. Израильские системы противовоздушной обороны, включая системы "Железный купол" и "Стрела", производятся совместно с США. В конце октября президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что существуют ограничения, препятствующие его стране поставлять Украине определенные системы противовоздушной обороны.

В то же время российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский убежден, что при нынешней обстановке перспективы военного сотрудничества Украины с Израилем очень высоки.

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