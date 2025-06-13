Иран зашел слишком далеко: почему Израиль решил нанести удар именно в ночь на 13 июня

Израиль нанес удар по Ирану в ночь на 13 июня 2025 года. Премьер Беньямин Нетаньяху сообщил, что операцию разрабатывали еще в 2024 году. Основной причиной была военная деятельность Ирана.

Есть сообщения, что иранцы были на завершающем этапе строительства одного из подземных бункеров, которые не смогло бы разбить даже самое мощное оружие. Военный эксперт Давид Гендельман рассказал 24 Каналу, что атака 13 июня связана не только с этим, ведь израильские власти поняла, что больше оттягивать нельзя.

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Почему Израиль атаковал Иран

Давид Гендельман отметил, что иранский ядерный проект израильские власти считали серьезной угрозой для Израиля. Однако долгие годы пыталась помешать его развитию, привлекая разведку, диверсионные методы и политику.

Учитывая прогресс, который совершил Иран в последнее время, в развитии ядерного оружия, по данным разведки, сейчас был наиболее удачный момент для нанесения удара. Иран действительно слишком близко приблизился к цели (создание ядерного оружия – 24 Канал),

– сказал он.

По мнению военного эксперта, Израиль подобрал лучший момент, чтобы помешать иранцам изготовить собственное ядерное оружие, ведь, если бы там медлили, то через некоторое время могло быть слишком поздно.

Интересно, что авиаудары Израиля по ядерным и военным объектам Ирана, по словам заместителя директора Центра ближневосточных исследований Сергея Данилова, могут стать переломным моментом в конфликте на Ближнем Востоке. Израиль уже уничтожил ключевых представителей иранского военного руководства, а Иран может ответить, в частности, блокировкой Персидского залива, что будет иметь глобальные последствия.