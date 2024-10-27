Это поможет и Украине: что стало целью ударов Израиля по Ирану

Ночью 26 октября Израиль совершил массированную воздушную атаку на Иран. В ЦАХАЛ сообщили, что под ударом были военные объекты.

Атака Израиля – это ответ на массированную атаку Ирана баллистическими ракетами 1 октября. Что именно было под ударами и почему Израиль выбрал "меньшее зло" 24 Каналу рассказал Давид Шарп – военный обозреватель, Израиль.

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Куда били израильтяне

Израиль ночью 26 октября нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на длительные атаки со стороны Тегерана и его союзников. Целями израильской атаки стали военные объекты. В администрации Джо Байдена сообщили, что удары Израиля были тщательно подготовлены.

Взвешивали различные опции. В конце концов, Израиль выбрал вариант не начинать большую войну с Ираном и не пытаться "решить иранскую проблему". Под этим я имею в виду удары по ключевым ядерным и экономическим объектам Ирана, что решило бы некоторые вопросы, но неизбежно привело бы к большой войне,

– пояснил Давид Шарп.

Очевидно, что американцы крайне не хотели подобного развития событий. Впрочем, по мнению Шарпа, и сам Израиль пока не был готов к такому серьезному шагу.

"Ради того, чтобы отплатить Ирану за недавние ракетные атаки, были выбраны цели военного характера. Основными целями были места производства баллистических ракет и ударных БПЛА. Большая часть объектов, где производили ракеты, были поражены с воздуха", – заметил военный обозреватель.

Кроме того, целями для атаки стали и системы ПВО: как зенитно-ракетные батареи, так и другие системы вооружения.

Более того, пресс-секретарь армии обороны Израиля, к слову, предупредил, что если атаки Тегерана будут продолжаться, то Израиль будет иметь "большую свободу действий в небе Ирана". Вероятно, это свидетельствует о том, что все же системы ПВО Ирана были серьезно повреждены.

Будут ли ответные удары

То, как в дальнейшем будут развиваться события, значительной степени зависит от того, решится ли Иран на новый ответный удар.

Если Тегеран нанесет удар по Израилю, то, на мой взгляд, Израиль должен крайне серьезно ответить. С другой стороны Иран стоит перед выбором, потому что руководство с одной стороны обещало отреагировать, с другой стороны они делают вид, что удар не был очень болезненным,

– отметил Шарп.

Сейчас Иран не проявляет активного желания нанести удар по Израилю. Впрочем, впоследствии это может измениться.