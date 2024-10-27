Атака Ізраїлю – це відповідь на масовану атаку Ірану балістичними ракетами 1 жовтня. Що саме було під ударами та чому Ізраїль обрав "менше зло" 24 Каналу розповів Давид Шарп – військовий оглядач, Ізраїль.

Детальніше Ізраїль здійснив удари "відплати" по Ірану: яка ситуація на Близькому Сході

Куди били ізраїльтяни

Ізраїль уночі 26 жовтня завдав ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на тривалі атаки з боку Тегерану та його союзників. Цілями ізраїльської атаки стали військові об'єкти. В адміністрації Джо Байдена повідомили, що удари Ізраїлю були ретельно підготовлені.

Зважували різні опції. Зрештою, Ізраїль обрав варіант не починати велику війну з Іраном та не намагатися "розв'язати іранську проблему". Під цим я маю на увазі удари по ключових ядерних та економічних об'єктах Ірану, що вирішило б деякі питання, але неминуче призвело б до великої війни,

– пояснив Давид Шарп.

Очевидно, що американці вкрай не хотіли подібного розвитку подій. Втім, на думку Шарпа, і сам Ізраїль наразі не був готовий до такого серйозного кроку.

"Заради того, щоб відплатити Ірану за нещодавні ракетні атаки, були обрані цілі військового характеру. Основними цілями були місця виробництва балістичних ракет та ударних БпЛА. Більша частина об'єктів, де виробляли ракети, були уражені з повітря", – зауважив військовий оглядач.

Крім того, цілями для атаки стали й системи ППО: як зенітно-ракетні батареї, так і інші системи озброєння.

Ба більше, прессекретар армії оборони Ізраїлю, до слова, попередив, що якщо атаки Тегерану триватимуть, то Ізраїль матиме "більшу свободу дій у небі Ірану". Ймовірно, це свідчить про те, що все ж системи ППО Ірану були серйозно пошкоджені.

Чи будуть удари у відповідь

Те, як надалі розвиватимуться події, значною мірою залежить від того, чи наважиться Іран на новий удар у відповідь.

Якщо Тегеран завдасть удару по Ізраїлю, то, на мій погляд, Ізраїль має вкрай серйозно відповісти. З іншого боку Іран стоїть перед вибором, бо керівництво з одного боку обіцяло відреагувати, з іншого боку вони вдають, що удар не був дуже болючим,

– зазначив Шарп.

Наразі Іран не виявляє активного бажання завдати удару по Ізраїлю. Втім згодом це може змінитися.