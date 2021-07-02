Что известно об обстреле

Место, которое атаковали, ХАМАС использовал для разработки и изготовления оружия. Об этом заявили в армии Израиля.

Читайте также ХАМАС понес большой ущерб, – израильский журналист об обострении на Ближнем Востоке

Удар был нанесен в ответ на поджог аэростата на территории Израиля. Армия обороны Израиля будет решительно реагировать на все попытки террора со стороны Сектор Газа,

– говорится в сообщении.

Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.

Атаки из Сектор Газа

Перед тем, 1 июля, боевики выпустили зажигательные пули, которые привели к 4 пожарам возле израильских городов вдоль южной границы.

По данным пожарно-спасательной службы, большинство пожаров были небольшими. Их удалось быстро взять под контроль, прежде чем огонь нанес значительный ущерб.

Главное о конфликте Израиля и ХАМАС