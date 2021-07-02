Що відомо про обстріли

Місце, яке атакували, ХАМАС використовував для розробки та виготовлення зброї. Про це заявили в армії Ізраїлю.

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Удар був нанесений у відповідь на підпал аеростату на території Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю буде рішуче реагувати на всі спроби терору з боку Сектора Газа,

– мовиться у повідомленні.

Інформація про жертв чи постраждалих наразі не надходила.

Атаки з Сектору Гази

Перед тим, 1 липня, бойовики випустили запальні кулі, які призвели до 4 пожеж біля ізраїльських міст уздовж південного кордону.

За даними пожежно-рятувальної служби, більшість пожеж були невеликими. Їх вдалося швидко взяти під контроль, перш ніж вогонь завдав значної шкоди.

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