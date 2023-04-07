Израиль атаковал Сектор Газа в ответ на обстрел из Ливана: цель – объекты, где производили оружие
Источник:Армия обороны Израиля
Ночью 7 апреля военные Израиля атаковали Сектор Газа в ответ на обстрел из Ливана. Главными целями были объекты, где производят оружие.
В ЦАХАЛе – Армии обороны Израиля рассказали, что ночью произошел обстрел их сил, и военные ответили огнем.
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Израиль атаковал Сектор Газа
В результате обстрела террористов военнослужащий ЦАХАЛа получил первую помощь в полевых условиях и был доставлен в больницу, сообщает его семья,
– отметили в израильской Армии.
Также военные рассказали, что нанесли удар по двум террористическим туннелям и стольким же заводам по производству оружия, принадлежащим террористической организации ХАМАС на юге Ливана.
Израиль атаковал Сектор Газа: смотрите видео
Также в нескольких израильских городах раздались сирены. Начал работу "Железный купол". Соответствующие видео распространялись по сети. Между тем, военное крыло ХАМАС заявило, что их ПВО работает по израильской авиации в Секторе Газа.
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"Железный купол" начал сбивать палестинские ракеты над Израилем. Также сообщалось, что "Хезболла" объявила состояние боевой готовности на базах на юге Ливана. С Сектора Газа было зафиксировано несколько пусков.
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Удары Израиля – ответ на ракетные обстрелы
Представители Египта сообщили лидерам ХАМАС, что израильские удары – ответ на ракетные обстрелы городов. Об этом пишет военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.
Ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия "Хезболла", признанная террористической организацией, отреагировала на ситуацию: "Сионистское образование находится в иллюзии, что нарушение неприкосновенности мечети Аль-Акса и угнетение палестинского народа могут остаться без ответа".
Палестинцы атаковали израильтян в ответ, однако, "Железный купол" защищает страну. Кроме того, Игаль Левин отметил, что представители правительства Египта пытаются дозвониться представителям Израиля и ХАМАСа с целью просьбы прекратить боевые действия в Секторе Газа.
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Что этому предшествовало
- 6 апреля Ливан выпустил по северным приграничным районам Израиля 34 ракеты. Большинство из них сбил "Железный купол", – 25.
- По меньшей мере, пять ракет упали на территорию Израиля, а место падения еще четырех – неизвестно.
- Спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что за ракетным обстрелом из Ливана стоит группировка ХАМАС, базирующаяся в Секторе Газа.
- В МИДе Израиля также возложили ответственность за ракетный удар на ХАМАС.
- По информации медиков, в результате обстрела ранения получили два человека.
- Премьер Нетаньяху созвал кабинет безопасности.