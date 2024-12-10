Разбомбили склады Асада с оружием: почему израильские войска вошли на территорию Сирии

Израильская армия наносила удар по складам с боеприпасами и оружием в Сирии. Ранее там сообщали, что опасаются, чтобы вооружение не попало в руки "Хезболлы".

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что к власти в Сирии пришли враги "Хезболлы". У этой организации, вероятно, уже не будет возможностей находиться на территории страны и получать там какое-то оружие.

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Давид Шарп подчеркнул, что, несмотря на свержение режима Асада в Сирии, у Израиля есть и другие заботы. Говорится о том, что там осталось много оружия, которое может оказаться в опасных руках.

Победители сирийской гражданской войны не являются друзьями Израиля. Многие из них члены враждебных к израильтянам организаций. Из-за этого есть немало потенциальных угроз, поэтому желательно, чтобы дальнобойные ракеты, химическое оружие и системы ПВО "вышли из игры",

– сказал военный обозреватель.

По его словам, израильские силы взяли под контроль, недалеко от собственной территории, самую большую вершину, где есть проход из Сирии в Ливан.

Вероятно, это временные меры безопасности, чтобы избежать угроз, которые могут вызвать исламисты вблизи границы с Израилем.

Именно поэтому усиливаются меры безопасности, в частности уничтожение складов оружия режима Асада и захват определенных точек, которые тактически помогают решать проблемы,

– отметил Давид Шарп.

Стоит отметить, что израильские войска впервые с 1973 года открыто перешли демилитаризованную зону на израильско-сирийской границе из-за усиления напряжения в регионе после падения режима Башара Асада. Они заняли стратегические позиции, в частности вершину горы Хермон, чтобы предотвратить потенциальные угрозы со стороны повстанцев и группировок, связанных с "Хезболлой".