"Не будем сидеть сложа руки": Нетаньяху предупредил о "мощном" ответе на атаки Хезболлы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что ЦАХАЛ готов дать "чрезвычайно мощный" ответ на нападения со стороны Хезболлы из Ливана. Это произошло после нескольких мощных обстрелов севера Израиля.

Журналисты The Times of Israel отметили, что в последнее время атаки Хезболлы на север Израиля усилились. В некоторых местах даже возникли пожары.

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Нетаньяху заявил о мощном ответе Хезболле на обстрелы

Во время визита в северный город Кирьят-Шмона, который был в основном эвакуирован после того, как террористическая группа Хезболла из Ливана начала нападать на израильские общины и атаковать почти ежедневно военные посты вдоль границы.

Любой, кто думает, что они могут нанести нам вред, и мы будем сидеть, сложа руки, сильно ошибается,

– сказал Нетаньяху.

Его комментарии были сделаны после того, как начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Галеви заявил 4 июня, что Израиль близок к принятию решения о том, как реагировать на ежедневные нападения Хезболлы, которые, по словам террористической группировки, направлены на поддержку палестинцев в Газе на фоне непрекращающейся войны ХАМАС после Израиля.

"Мы готовы к очень мощным действиям на севере", – заявил глава израильского правительства.

Журналисты отметили, что премьер-министр Израиля посетил северные территории через несколько часов после того, как пожарные подтвердили, что они взяли под контроль серию крупных пожаров, вызванных ракетными атаками Хезболлы и беспилотниками. Пожар пытались потушить около 48 часов.

Во время визита он также встретился с военнослужащими 769 региональной бригады "Хирам" ЦАХАЛ, чтобы обсудить операции против Хезболлы.

По данным журналистов, Израиль выразил готовность к дипломатическому решению конфликта, но также угрожал начать войну против Хезболлы, чтобы в случае необходимости восстановить безопасность на севере Израиля.

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