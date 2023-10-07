Более 20 сверхважных ударов по Сектору Газа: Израиль заявил об успехе

За обострением между ХАМАСом и Израилем следит весь мир. Израильская сторона заявила о первом военном успехе. Страна заявила о 21 ударе по важным целям в ХАМАС.

Говорится, что Израиль атаковал Сектор Газа десятками истребителей. Кроме того, участие в операции приняли и другие самолеты.

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Израиль отчитался, что удалось атаковать:

17 военных комплексов;

4 оперативных штаба ХАМАС.

Детали пока не раскрывают.

Что происходит в Израиле

Утром 7 октября из Сектора Газа обстреляли территорию Израиля ракетами. Уже известно о десятках погибших и сотнях пострадавших. Атака происходила несколько часов. Израиль сообщил, что по его территории выпущено более 2 тысяч ракет. Беньямин Нетаньяху – премьер-министр страны – объявил гражданам: Израиль находится в состоянии войны. Политик подчеркнул, что "враг заплатит цену, которую он никогда раньше не знал".

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на ужасную новость. Президент заявил, что у Израиля есть право на защиту.

Нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или ее конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира. Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира,

– подчеркнул украинский лидер.

Зеленский выразил соболезнования родным погибших.