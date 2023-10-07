Мир погружается в хаос, – у Зеленского считают Россию причастной к событиям в Израиле

Утром 7 октября боевики ХАМАС атаковали ракетами Израиль, а также проникли на территорию страны. В Офисе Президента отреагировали на происходящее в стране.

Своими мнениями по этому поделился советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что весь мир погружается в хаос. И не в последнюю очередь из-за России, которая показала, что агрессия не получит мгновенного и резкого ответа.

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Террористические сообщества ведут себя более дерзко, – Подоляк

Последствия. Все, что делает Россия в Украине, рушит глобальную безопасность, глобальные правила, глобальные договоренности. Как следствие, мир погружается в хаос, а террористические сообщества начинают вести себя более дерзко, агрессивно и даже объявляют войну целым странам...

– подчеркнул он.

Михаил Подоляк назвал решение проблемы. При условии, что мировое сообщество стремится вернуться к предсказуемости и прогнозируемости. И речь идет в этом случае о "резком ускорении разгрома России" Ведь эта страна является ключевым спонсором глобального терроризма, а также "автором умышленного развала международного права".

ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет

Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэл Хагари поделился деталями атаки по Израилю. По его словам, началась она в 06:30 и длилась несколько часов. За это время боевики выпустили более 2200 ракет.

Даниэл Хагари добавил, что боевики проникали на территорию страны с суши, моря и воздуха. Он отметил, что было не менее семи мест боевых столкновений между террористами ХАМАС и войсками ЦАХАЛ.

Ближе к полудню с официальным заявлением выступил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Он отметил, что Израиль находится в состоянии войны.

Граждане Израиля, мы в состоянии войны. И мы победим,

– подчеркнул он.

По его словам, "враг заплатит цену, которую он никогда раньше не знал".

Собственно, вскоре стало известно, что Израиль бьет по центру Сектора Газа. По данным военных, они сбросили 16 тонн боеприпасов. Ранее сообщалось, что для этого привлекли десятки истребителей.