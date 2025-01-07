"Угроза сильнее Ирана": в Израиле прогнозируют войну с Турцией

После падения режима Асада в Сирии и прихода к власти сил, которые поддерживала Турция, для Израиля возникла новая опасность. В Тель-Авиве считают вероятным нападение со стороны Анкары.

Израиль должен готовиться к потенциальной войне с Турцией из-за амбиций последней восстановить свое влияние времен Османской империи. Об этом предупредил Комитет Нагеля, передает 24 Канал со ссылкой на The Jerusalem Post.

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Тель-Авив готовится к войне с Анкарой

Комитет отметил риск того, что сирийские группировки присоединятся к Турции, создавая новую мощную угрозу безопасности Израиля.

Угроза со стороны Сирии может перерасти в нечто даже более опасное, чем иранская угроза,

– говорится в отчете ведомства.

Там предупреждают, что поддерживаемые Турцией силы в Сирии могут действовать как посредники, питая региональную нестабильность.

Заметим, что оценка комитета сделана на фоне все более настойчивой политики президента Турции Эрдогана в регионе, которую некоторые аналитики считают антагонистической для интересов Израиля.

Справка: Комиссия Нагеля – комитет по оценке бюджета оборонного ведомства и баланса сил, который возглавляет бывший председатель Совета национальной безопасности Яков Нагель. В еврейских СМИ его часто называют "Комиссией Нагеля".

Премьер Израиля прокомментировал отчет комитета. Он заявил, что сейчас происходят фундаментальные изменения на Ближнем Востоке.

Иран долгое время был нашей самой большой угрозой, но на арену выходят новые силы, и мы должны быть готовы к неожиданностям. Этот отчет дает нам дорожную карту для обеспечения будущего Израиля,

– сказал политик.

Чтобы подготовиться к потенциальной конфронтации с Турцией, Комитет рекомендовал следующие меры:

увеличить оборонный бюджет до 15 миллиардов новых шекелей ежегодно в течение следующих пяти лет;

приобрести дополнительные истребители F-15, самолеты-заправщики, дроны и спутники для укрепления возможностей Израиля наносить удары на большие расстояния;

усовершенствовать возможности многоуровневой противовоздушной обороны, в частности системы "Железный купол", "Праща Давида", "Стрела" и недавно введенную в действие систему защиты на основе лазера "Железный луч";

построить укрепленный барьер вдоль долины Иордана.

К слову, ранее президент Турции Эрдоган угрожал Тель-Авиву вторжением на фоне очередного обострения событий на Ближнем Востоке.