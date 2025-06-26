"Для нас это очень важно": конфликт на Ближнем Востоке может обернуться позитивом для Украины

Президент США Дональд Трамп решительно взялся помочь Израилю в противостоянии с Ираном. Фокус его внимания сместился с Украины, что может вызвать определенные опасения.

Политолог-международник Ярослав Божко в эфире 24 Канала объяснил, как обострение на Ближнем Востоке может повлиять на Украину, и почему на самом деле ситуация может даже обернуться позитивом для Киева.

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Грозит ли война на Ближнем Востоке Украине война на Ближнем Востоке

Конгрессмен-республиканец Бадди Картер выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за урегулирование войны между Ираном и Израилем. Хотя на самом деле ситуация на Ближнем Востоке до сих пор несколько шаткая. Впрочем, Трамп действительно уделяет много внимания этому конфликту, США даже непосредственно помогли Израилю, ударив ракетами Tomahawk по ядерным объектам Ирана.

Все это для Украины может выглядеть так, будто Дональд Трамп и вообще отказался участвовать в урегулировании войны против России. Однако не все так однозначно.

История на Ближнем Востоке на самом деле не является проблемной для Украины. Несмотря на все США не планируют предоставлять нам безвозмездную военную помощь, ее только продавать – это уже обсуждают. А продавать нам ее будут независимо от ситуации на Ближнем Востоке. Впрочем, для Украины очень важно, что угроза военного вторжения в Иран заставляет его накапливать оружие, вместо того, чтобы продавать в Россию. Для нас это имеет значение,

– отметил Ярослав Божко.

Поэтому, добавил политолог, для Украины является положительным тот факт, что Иран не будет чувствовать себя в полной безопасности, как это было раньше. Более того, удары по иранской ядерной программе, хоть и не останавливают ее, однако дают понять, что такой сценарий может повториться и в будущем и стать кризисным.

"Для Украины здесь нет существенных угроз, хотя мы действительно говорим о такой вещи как внимание к украинским вопросам. Но еще с начала года мы видели такую смену приоритетов, где США меньше готовы помогать, пытаясь выйти в позицию арбитра", – объяснил политолог.

К тому же США оставили Украину в положении, где Европа становится нашим главным союзником. Очевидно, что Евросоюз не будет поставлять оружие в Израиль, как это делают Соединенные Штаты. Итак, в этой ситуации не будет конкуренции за поставки вооружения или боеприпасы.

Интересно добавить, что после того, как Дональд Трамп объявил о достижении договоренностей о прекращении огня на Ближнем Востоке, Иран и Израиль еще обменялись волной ударов. Однако впоследствии как Иран, так и Израиль объявили о своей победе.