Израиль и палестинцы договорились о перемирии на фоне новых угроз, – СМИ обнародовали дату

Израиль и палестинцы, вероятно, договорились о прекращении огня при посредничестве третьей стороны. Перемирие может начаться уже с вечера 7 августа. Однако также появилась информация, что властям Израиля пригрозили большим обострением.

О достижении договоренностей сообщили журналистам анонимные источники в египетских службах безопасности. Однако официального подтверждения на 18 часов этого дня еще не было. Накануне также была информация, что "Исламский джихад" отверг предложения о перемирии.

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Информацию прокомментировали в Израиле и Исламском джихаде

По данным, предоставившим источники, о прекращении атак в Газе договорились при посредничестве Каира. Оно должно состояться в 20 часов этого дня.

Официальные представители Израиля и Исламского джихада не подтвердили это. Однако они сказали, что обе стороны противостояния действительно контактировали с Каиром.

Есть угроза большего обострения в секторе Газа

Обострение, возникшее за несколько дней до этого между Израилем и исламистами, насторожило мир. Дело в том, что эта вспышка напоминает происходящее накануне предыдущих войн в Секторе Газа – в 2008 – 2009, 2012, 2014 и 2021 годах. Однако реакция мирового сообщества на это была относительно сдержанна.

Это обусловлено тем, что правящей исламистской группой в секторе Газа является ХАМАС. Эта организация является более мощной силой, чем "Исламский джихад", по которому наносили удары силы Израиля. ХАМАС имеет поддержку Ирана и Египта, но военные этой группировки пока не участвовали в обострении, возникшем в начале выходных.

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