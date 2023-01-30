Израиль может выбить ценного союзника России, – Пионтковский об ударах в Иране

Иран потерпел мощные удары по своим военным объектам. Несомненно, что за этим стоит Израиль, который может выбить ценного союзника России.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский. Премьер-министр Израиля Нетаньяху сказал, что Израиль сделает все, чтобы помешать Ирану разработать ядерное оружие.

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Израиль выбьет союзника России

Пионтковский рассказал, что за Россией – Иран и КНДР, а за Украиной – весь мир. Возможно, за Россией еще будет ЮАР. Это показывает уровень нынешнего развития России. Поэтому Израиль свою задачку знает, он выбьет союзника России. В том, что за этими ударами по Ирану стоит Израиль, нет сомнений.

Это еще лёгкие атаки. Постучать по крыше, протестовать хвалебную иранскую систему ПВО, ПРО. Задача перед Израилем стоит достаточно сложная. Уничтожение фашистского режима в Иране, уже лет 15 призывающего каждую пятницу к физическому уничтожению народа Израиля с помощью своей ядерной бомбы,

– отметил российский оппозиционер из США.

Он добавил, что на должность премьер-министра Израиля вернулся Нетаньяху, известный своим жестким отношением к Ирану. Когда на Иран полетят израильские самолеты, они пролетят территорию Саудовской Аравии, а приземлятся в Азербайджане.

Пионтковский об ударах в Иране: смотрите видео

Коалиция против Ирана

По словам российского публициста из США, в коалиции против Ирана и Саудовская Аравия, и Азербайджан, и Турция. Интерес Турции и Азербайджана прост. Освободить представителя азербайджанской национальности из-под персидского гнета и вернуть к братьям.

"Формула Эрдогана во Второй Карабахской войне – один народ, две страны. Она сейчас несколько расширяется – один народ, три страны. Один народ – это турецкий, он же азербайджанский, в представлении Турции. То есть там Россия в ближайшее время останется без своего нового союзника", – заметил Пионтковский.

Как он отметил, интересно, что во Второй мировой войне союзниками СССР были Великобритания, США, а теперь союзники России – Иран и КНДР. Имена этих союзников, очевидно, подсказывают, каким будет финал для России в этой войне против Украины.

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