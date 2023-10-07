Израиль находится в состоянии войны, – Нетаньяху
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.
Об этом он заявил в обращении из-за массированного ракетного удара, нанесенного боевиками ХАМАС. Отметим, что из сектора Газа по Израилю были запущены тысячи ракет утром 7 октября.
Все о событиях в Израиле ХАМАС атаковал Израиль, ЦАХАЛ готов к войне: хронология обострения конфликта
Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Не операции, не перестрелки. Войны. Наш враг заплатит такую цену, которую он никогда не знал,
– заявил Нетаньяху в своем первом комментарии об атаке ХАМАС.
Боевые действия сейчас ведутся, по меньшей мере, в 7 городах Израиля. В центре и на юге страны объявлена чрезвычайная ситуация. ЦАХАЛ также объявил военное положение в Израиле, а министр обороны Йоав Галант объявил широкомасштабный призыв резервистов. Количество мобилизованных будет зависеть от потребностей армии, пока неизвестно, сколько могут привести в ЦАХАЛ.
Пока неизвестно, сколько людей пострадало в Израиле. По предварительным данным, сообщают о 300 раненых. Однако их количество может стремительно расти, ведь боевики ХАМАСа захватывают здания на юге Израиля.
Вместе с тем, спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что пока среди украинцев в Израиле пострадавших нет.
ХАМАС атаковал Израиль: что известно
- Около 06:20 по киевскому времени ХАМАС атаковал Израиль, нанеся массированный ракетный удар. Глава террористического движения заявил, что из Сектора Газа выпущено около 5 000 ракет. Между тем, в Израиле заявляют, что боевики выпустили около 2 200 ракет.
- Под ударом оказался центр и юг страны. Ракеты попали в гражданские многоэтажки. В частности, в сети опубликовали кадры, как ракета попала в здание в Тель-Авиве.
- Из-за массированной атаки ХАМАС в Израиле ограничивают доступ к пляжам, отменяют все меры и запрещают движение транспортных средств вблизи границы Сектора Газы. Сообщают, что боевики ХАМАС уже захватили некоторые здания на границе, в том числе один из контрольно-пропускных пунктов.