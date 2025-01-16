"Создают кризис в последний момент": Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении договоренностей

Тель-Авив и Газа заключили соглашение о прекращении огня. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в несоблюдении части соглашения о перемирии.

Соответствующую информацию обнародовали в четверг. 16 января, Из-за этого отложили заседание правительства Израиля для утверждения соглашения до момента подтверждения, что ХАМАС принимает все условия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В чем Нетаньяху обвиняет ХАМАС

По данным издания, в офисе премьера Биньямина Нетаньяху утверждают, что ХАМАС отказался от некоторых договоренностей в последнюю минуту, чем создал "кризис" для завершения сделки об освобождении заложников, захваченных боевиками во время рейда группировки на Израиль в октябре 2023 года.

На фоне этого Тель-Авив решил отложить заседание правительства. Отмечается, что так будет, пока посредники не подтвердят окончательное согласие ХАМАС с предложенными деталями соглашения. В свою очередь высокопоставленный чиновник ХАМАС Иззат эль-Решик отрицает эту информацию.

ХАМАС, который США и многие другие страны признали террористической группировкой, придерживается соглашения, объявленной посредниками, заявил лидер Иззат аль-Ришк,

– говорится в статье.

Заметим, что Израиль усилил атаки на Сектор Газа после объявления соглашения о прекращении огня. Израильские авиаудары продолжались всю ночь, официальных комментариев от израильской армии пока не было. Журналисты описывают ситуацию как одну из самых интенсивных волн бомбардировок за последнее время.