Израиль в огне: атаки из Сектора Газы привели к пожарам

26 июля 2021 , 02:50
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Источник:

Times of Israel

ХАМАС уже который раз атаковал территорию Израиля. Из-за этого на юге государства вспыхнули сразу несколько пожаров, а армия обороны начала авианалет в ответ.

Похоже, именно поджоги и были целью ХАМАСа. Ведь атаку террористы вели с помощью зажигательных пуль.

К слову Израиль обстреляли ракетами с территории Ливана: Тель-Авив ответил

Ответ Израиля

  • Самой первой реакцией власти Израиля было сокращение зоны рыболовства в секторе Газа – с 12 миль до 6.
  • Но уже через несколько часов после атаки ХАМАСа армия обороны Израиля поразила ряд целей в секторе Газа.
  • Самолеты Израиля бомбили районы к западу от города Газы, а все, что боевики могли с ними поделать – отстреливаться автоматами.
  • Армия обороны заявил, что уничтожила несколько зданий на военной базе ХАМАСа. Сообщений о жертвах пока нет.


Последствия пожаров после атак ХАМАС / Фото Times of Israel

Конфликт Израиля и ХАМАС: коротко

  • В начале мая 2021 в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими правоохранителями. Впоследствии зафиксировали ракетные обстрелы с обеих сторон.
  • Израильская сторона сообщала о не менее 10 погибших. В то же время обстрелы Израиля унесли жизни не менее 227 палестинцев.
  • Перемирие между Израилем и сектором Газа начало действовать с 21 мая. Однако 16 июня Израиль, в ответ на запущенные с палестинской земле воздушные шары, нанес авиационных ударов по территории сектора Газа.
Автор: Василь Денисюк