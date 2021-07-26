Израиль в огне: атаки из Сектора Газы привели к пожарам
26 июля 2021 , 02:50Читати новину українською
Источник:Times of Israel
ХАМАС уже который раз атаковал территорию Израиля. Из-за этого на юге государства вспыхнули сразу несколько пожаров, а армия обороны начала авианалет в ответ.
Похоже, именно поджоги и были целью ХАМАСа. Ведь атаку террористы вели с помощью зажигательных пуль.
К слову Израиль обстреляли ракетами с территории Ливана: Тель-Авив ответил
Ответ Израиля
- Самой первой реакцией власти Израиля было сокращение зоны рыболовства в секторе Газа – с 12 миль до 6.
- Но уже через несколько часов после атаки ХАМАСа армия обороны Израиля поразила ряд целей в секторе Газа.
- Самолеты Израиля бомбили районы к западу от города Газы, а все, что боевики могли с ними поделать – отстреливаться автоматами.
- Армия обороны заявил, что уничтожила несколько зданий на военной базе ХАМАСа. Сообщений о жертвах пока нет.
Последствия пожаров после атак ХАМАС / Фото Times of Israel
Конфликт Израиля и ХАМАС: коротко
- В начале мая 2021 в Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между палестинцами и израильскими правоохранителями. Впоследствии зафиксировали ракетные обстрелы с обеих сторон.
- Израильская сторона сообщала о не менее 10 погибших. В то же время обстрелы Израиля унесли жизни не менее 227 палестинцев.
- Перемирие между Израилем и сектором Газа начало действовать с 21 мая. Однако 16 июня Израиль, в ответ на запущенные с палестинской земле воздушные шары, нанес авиационных ударов по территории сектора Газа.