"Израиль победит": Нетаньяху в разговоре с Байденом говорил о "длительной и мощной кампании"
Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Нетаньяху. Мировые лидеры обсудили ситуацию, сложившуюся после атаки ХАМАС на еврейские города.
Днем 7 октября состоялся разговор между Джо Байденом и Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил офис премьер-министра Израиля, передает 24 Канал.
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О чем говорили политики
Президент США полностью поддерживает право Израиля на защиту. Глава правительства Государства Израиль сказал, что "потребуется сильное и продолжительное сражение, в котором Израиль победит".
Журналисты The New York Times отметили, что Байден проинформирован о ситуации в Израиле. Ожидается, что он выступит с заявлением, в котором осудит атаки со стороны боевиков ХАМАС. Обычно президент США редко работает в Белом доме в выходной, но события на Ближнем Востоке настолько серьезны, что требуют реакции.
Впрочем, в материале говорится, что это обострение усложнит внешнюю политику Соединенных Штатов. Джо Байден стремился нормализовать отношения между Саудовской Аравией и Израилем, проведя переговоры. Во время этих договоренностей должны были обсудить судьбу палестинцев в Израиле, но теперь это будет болезненной темой.
Последние новости из Израиля
- Пока что там не утихают боевые действия. Армия Израиля пообещала, что до конца дня не останется ни одного террориста, проникшего на территорию Государства Израиль.
- Мир наблюдает за происходящим на Ближнем Востоке. О том, что кризис серьезный, свидетельствует отмена визита главы ЦРУ в один из американских штатов – он останется, чтобы поддержать Байдена. В Пентагоне сказали, что обеспечат Израиль всем необходимым.
- Тем временем боевики ХАМАС совершают насилие, похищая израильтян и издеваясь над пожилыми людьми. Число жертв с обеих сторон растет – известно о приблизительно ста погибших израильтянах и двухсот палестинцах, медики работают на износ, а больницы забиты.