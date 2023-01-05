Переговоры Израиля с Россией будут иметь последствия: какими они будут для Украины
Израиль провел переговоры с Россией. Конечно, они будут иметь последствия, возможно, даже положительные для нашего государства.
Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Но вместе с тем посол Украины подверг критике нового главу МИД Израиля за разговор с Лавровым.
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Во многом интересы Израиля расходятся с Россией
Клочок отметил, что там сейчас продолжаются банальные торги и украинским вопросом, в частности между Израилем и Россией. Можно сколько угодно говорить об общих интересах Израиля и России, мол, они где-то есть, где-то пересекаются, но, например, о сотрудничестве с Ираном – здесь расходятся интересы.
Я имею в виду сотрудничество с Ираном. Относительно сотрудничества России с Сирией – также с Израилем расходятся интересы. То есть, это очень сложный клубок, указывающий на то, что Израиль больше остается склонен к своей позиции будто бы нейтралитета,
– заметил политический эксперт.
Он добавил, что по большому счету это так и есть в отношении Украины. Израиль не так много оказывает помощь. Военной – совсем не предоставляет Украине, но остается склонным к решению Ближневосточного вопроса, где хочет сыграть ключевую роль.
"Обратите внимание, недавнее потепление отношений между Турцией и Израилем указывают на что-то. На что? Будем видеть, конечно", – подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".
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Формирование коалиции против Ирана
По его словам, потепление отношений может повлиять на формирование более устойчивой коалиции против Ирана на Ближнем Востоке, в которую также может войти Турция. Сейчас сложно об этом говорить, потому что не последняя роль США в этой части, Саудовской Аравии.
Также, давайте, все же мы не будем забывать нерешенный вопрос курдов, и как он в этой части будет решаться. Опять же, клубок сложный, многовекторный, но в этой части, для меня совершенно очевидно, Израиль выходит на новые позиции.
– подчеркнул Клочок.
Как он отметил, начало переговоров с Россией будет иметь последствия. Потом будет понятно, возможно, даже положительные для Украины.
Новости Израиля: последние события
- В Израиле 29 декабря приняло присягу новое правительство, которое возглавил Биньямин Нетаньяху. Хотя предыдущие правительства Израиля были более благосклонны к Украине, формирование нового парламента сыграет в пользу нашего государства.
- Украинцы, которые прибудут в Израиль в 2023 году, будут ограничены в трудоустройстве на территории страны. Такое решение приняло Министерство внутренних дел Израиля.
- Вашингтон проводит переговоры с новым правительством Израиля о возможности остановить поставки оружия из Ирана. В частности, речь идет о дронах-камикадзе, которыми Россия атакует Украину.