Переговоры Израиля с Россией будут иметь последствия: какими они будут для Украины

Израиль провел переговоры с Россией. Конечно, они будут иметь последствия, возможно, даже положительные для нашего государства.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Но вместе с тем посол Украины подверг критике нового главу МИД Израиля за разговор с Лавровым.

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Во многом интересы Израиля расходятся с Россией

Клочок отметил, что там сейчас продолжаются банальные торги и украинским вопросом, в частности между Израилем и Россией. Можно сколько угодно говорить об общих интересах Израиля и России, мол, они где-то есть, где-то пересекаются, но, например, о сотрудничестве с Ираном – здесь расходятся интересы.

Я имею в виду сотрудничество с Ираном. Относительно сотрудничества России с Сирией – также с Израилем расходятся интересы. То есть, это очень сложный клубок, указывающий на то, что Израиль больше остается склонен к своей позиции будто бы нейтралитета,

– заметил политический эксперт.

Он добавил, что по большому счету это так и есть в отношении Украины. Израиль не так много оказывает помощь. Военной – совсем не предоставляет Украине, но остается склонным к решению Ближневосточного вопроса, где хочет сыграть ключевую роль.

"Обратите внимание, недавнее потепление отношений между Турцией и Израилем указывают на что-то. На что? Будем видеть, конечно", – подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

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Формирование коалиции против Ирана

По его словам, потепление отношений может повлиять на формирование более устойчивой коалиции против Ирана на Ближнем Востоке, в которую также может войти Турция. Сейчас сложно об этом говорить, потому что не последняя роль США в этой части, Саудовской Аравии.

Также, давайте, все же мы не будем забывать нерешенный вопрос курдов, и как он в этой части будет решаться. Опять же, клубок сложный, многовекторный, но в этой части, для меня совершенно очевидно, Израиль выходит на новые позиции.

– подчеркнул Клочок.

Как он отметил, начало переговоров с Россией будет иметь последствия. Потом будет понятно, возможно, даже положительные для Украины.

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