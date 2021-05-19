С территории Ливана выпустили 4 ракеты, сирены звучали в Хайфе и ее окрестностях. Одну ракету перехватила система "Железный купол", другая упала в поле у побережья Средиземного моря.
Кстати ХАМАС отказался прекратить обстрелы Израиля
Израиль атаковал в ответ
Израильские военные атаковали ряд целей на территории Ливана. Местные СМИ пишут, что погибших и пострадавших нет, но 2 человека травмировались, пытаясь скрыться.
Это уже не первая атака из Ливана
С территории Ливана уже выпускали ракеты в сторону Израиля. Например, 14 мая – по меньшей мере 3. Ночью 18 мая с Ливана по Израилю выпустили сразу 6 ракет. Их цели располагались на севере Израиля.
Территорию Израиля вечером 14 мая также обстреляли из Сирии.
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: коротко
- Конфликт между Израилем и Палестиной длится уже более 100 лет. Однако в мае 2021 года он вновь перешел в горячую фазу.
- Перед эскалацией в Восточном Иерусалиме продолжались масштабные протесты палестинцев из-за насильственного выселения десятков людей из домов.
- Поэтому 7 мая между палестинцами и израильскими правоохранителями вспыхнули кровавые столкновения на Храмовой горе.
- Из Сектора Газа 10 мая выпустили в сторону Израиля сотни ракет, там их отбили.
- Взамен Израиль ответил бомбардировкой Сектора Газа.