С территории Ливана выпустили 4 ракеты, сирены звучали в Хайфе и ее окрестностях. Одну ракету перехватила система "Железный купол", другая упала в поле у ​​побережья Средиземного моря.

Кстати ХАМАС отказался прекратить обстрелы Израиля

Израиль атаковал в ответ

Израильские военные атаковали ряд целей на территории Ливана. Местные СМИ пишут, что погибших и пострадавших нет, но 2 человека травмировались, пытаясь скрыться.

Это уже не первая атака из Ливана

С территории Ливана уже выпускали ракеты в сторону Израиля. Например, 14 мая – по меньшей мере 3. Ночью 18 мая с Ливана по Израилю выпустили сразу 6 ракет. Их цели располагались на севере Израиля.

Территорию Израиля вечером 14 мая также обстреляли из Сирии.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: коротко