Армия Израиля ударила по крупному производственному объекту "Хезболлы": военные показали видео
Источник:ЦАХАЛ
В течение нескольких дней Израиль страдал от обстрелов. Теперь же страна отплачивает своим врагам ответными ударами.
На Ближнем Востоке снова обострение. Ночью 14 апреля Иран ударил по Израилю сотнями ракет и беспилотников. Ранее еврейское государство подверглось воздушному нападению со стороны ливанской Хезболлы.
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"Прилет" по производству оружия
Сегодня днем ЦАХАЛ сообщил, что ударил по Хезболле в ответ на недавние обстрелы севера Израиля.
Известно, что израильские истребители атаковали крупный объект по производству оружия Хезболлы в районе Наби-Чит, что расположен в окрестностях Баальбека, который считается оплотом боевиков.
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Ранее СМИ опубликовали кадры атаки на Наби-Чит.
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Напомним, что Хезболла – это ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия, признана террористической организацией правительствами ряда стран, в частности США и ЕС. Хезболла не признает независимости Израиля и стремится его уничтожить.
Заметим, что за такими террористическим организациями, как Хезболла, йеменские хуситы, ХАМАС очень часто стоит Иран.
Конфликт на Ближнем Востоке: что известно
- Израиль 1 апреля нанес авиационный удар по дипломатическому комплексу Ирана в Сирии. В результате атаки, здание было полностью разрушено. В момент удара в помещение находились три генерала, один погиб. Тогда Иран пригрозил ответным ударом.
- Западные СМИ в середине апреля начали писать о подготовке Тегерана к атаке на Израиль.
- В частности, об этом предупреждали союзников и в Пентагоне.
- Вечером 12 апреля Хезболла выпустила почти 40 ракет по Израилю. Тогда в США заявили, что это еще не тот самый ответ, которым грозился Иран.
- Так и произошло. Свою месть иранцы начали вечером 13 апреля, когда ударили по еврейскому государству более 180 беспилотниками и более 100 ракет.