Израиль проигрывает информационную войну: как меняется ситуация на Ближнем Востоке

Иран использует прокси-силы для того, чтобы максимально расшатать ситуацию в Израиле. В частности, руками ХАМАС хочет нанести максимальный ущерб стране.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что для Ирана Израиль является стратегическим врагом. Поэтому палестинские боевики используются для того, чтобы уничтожить часть Вооруженных сил Израиля, подорвать экономику.

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Мир меняет свое отношение к Израилю

Уже сейчас можно констатировать, что Иран достиг определенных целей, в частности, изменил мнение части людей относительно Израиля. Если боевые действия в Секторе Газа не завершатся, то не следует исключать, что даже граждане стран, очень отдаленные от этого конфликта и имевшие нейтральную позицию, могут ее изменить. Пропаганда ХАМАС эффективно работает.

Изменилось отношение к действиям Израиля и информационная повестка дня вокруг этой войны. Судя по всему, в информационной войне Израиль медленно проигрывает. Во многих странах мира общественное мнение меняется не в его сторону,

– заметил Игорь Рейтерович.

Более того, Иран очень внимательно наблюдает за технологиями, которые использует Израиль, за ведением боевых действий, их тактикой и стратегией. Даже камеры, которые мы видим на форме ХАМАС, используют для сбора информации и создания выгодной картинки.

Кроме этого, Иран получил определенный внутриполитический успех. Ведь Израиль еще не скоро сможет построить нормальные отношения и сотрудничество с отдельными странами региона.

Политолог рассказал, как изменилось мнение общественности по поводу войны между ХАМАС и Израилем: смотрите видео

Война между ХАМАС и Израилем: последние новости