Израиль проигрывает информационную войну: какие причины

Палестинские боевики ХАМАС 7 октября напали на Израиль. Однако с точки зрения ведения информационной войны именно Израиль сегодня находится в очень сложном положении.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Игорь Рейтерович, заметив, что можно увидеть, как в социальных сетях нарастают волны возмущения людей, недовольных действиями Израиля. Такие нарративы запускают те, кто поддерживает Палестину.

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Среди людей хотят посеять сомнения

Даже в социальных сетях, на самых низких уровнях происходят манипуляции – люди в этих группах пытаются показать, что ХАМАС вообще не существует, а говорится исключительно о Палестине.

Они не упоминают об убийствах изнасилования, мародерстве, заложниках и других вещах. Например, что в них (ХАМАС – 24 Канал) склады, расположенные в больницах, школах или детских садах,

– рассказал Игорь Рейтерович.

С другой стороны, поступает волна информации от Израиля, где они хотят показать, что происходит на самом деле. Следовательно, страна в сложной ситуации, им информационно противостоит большое количество арабских стран.

Во время митингов в поддержку Палестины в разных странах полиция могла применять достаточно жесткие действия. Но, по словам политолога, они абсолютно оправданы, потому что митинги часто перерастают в погромы или стычки с полицией.

"Люди, живущие в западных странах, с одной стороны пользуются преимуществами демократии и выходят на митинги, но начинают забывать, что демократия также имеет свои ограничения, права и обязанности", – добавил Рейтерович.

Политолог рассказал, как против Израиля ведут информационную войну: смотрите видео

Самая сложная для страны ситуация с лидерами мнений, которые не являются выходцами из Палестины или других государств, а, например, европейцами или американцами. Они поддерживают позицию о том, что не все так однозначно.

При этом они достаточно однобоко судят о происходящих событиях, а часть вообще находится в плену теорий заговора или конспирологических теорий,

– заметил политолог.

Да, эти люди сеют сомнения среди населения. В общем, это проблема западных обществ – попытка играть в две позиции, увидеть обе стороны. Как правило, это создает проблемы для одной из сторон, и сегодня это Израиль.

"Россия также пыталась играть в эту игру. По странному стечению обстоятельств часть интеллектуалов, которая сейчас выступает против Израиля, в своих предыдущих выступлениях рассказывала о неоднозначности ситуации в российско-украинской войне", – подытожил политолог.

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