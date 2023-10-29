Израиль проигрывает информационную войну: какие причины
Палестинские боевики ХАМАС 7 октября напали на Израиль. Однако с точки зрения ведения информационной войны именно Израиль сегодня находится в очень сложном положении.
Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Игорь Рейтерович, заметив, что можно увидеть, как в социальных сетях нарастают волны возмущения людей, недовольных действиями Израиля. Такие нарративы запускают те, кто поддерживает Палестину.
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Среди людей хотят посеять сомнения
Даже в социальных сетях, на самых низких уровнях происходят манипуляции – люди в этих группах пытаются показать, что ХАМАС вообще не существует, а говорится исключительно о Палестине.
Они не упоминают об убийствах изнасилования, мародерстве, заложниках и других вещах. Например, что в них (ХАМАС – 24 Канал) склады, расположенные в больницах, школах или детских садах,
– рассказал Игорь Рейтерович.
С другой стороны, поступает волна информации от Израиля, где они хотят показать, что происходит на самом деле. Следовательно, страна в сложной ситуации, им информационно противостоит большое количество арабских стран.
Во время митингов в поддержку Палестины в разных странах полиция могла применять достаточно жесткие действия. Но, по словам политолога, они абсолютно оправданы, потому что митинги часто перерастают в погромы или стычки с полицией.
"Люди, живущие в западных странах, с одной стороны пользуются преимуществами демократии и выходят на митинги, но начинают забывать, что демократия также имеет свои ограничения, права и обязанности", – добавил Рейтерович.
Политолог рассказал, как против Израиля ведут информационную войну: смотрите видео
Самая сложная для страны ситуация с лидерами мнений, которые не являются выходцами из Палестины или других государств, а, например, европейцами или американцами. Они поддерживают позицию о том, что не все так однозначно.
При этом они достаточно однобоко судят о происходящих событиях, а часть вообще находится в плену теорий заговора или конспирологических теорий,
– заметил политолог.
Да, эти люди сеют сомнения среди населения. В общем, это проблема западных обществ – попытка играть в две позиции, увидеть обе стороны. Как правило, это создает проблемы для одной из сторон, и сегодня это Израиль.
"Россия также пыталась играть в эту игру. По странному стечению обстоятельств часть интеллектуалов, которая сейчас выступает против Израиля, в своих предыдущих выступлениях рассказывала о неоднозначности ситуации в российско-украинской войне", – подытожил политолог.
ХАМАС напал на Израиль: актуальные новости
- В Секторе Газа провели наземную операцию На территорию вошли боевые силы бронетехники, саперов и пехоты. В течение 28 октября самолеты ЦАХАЛ атаковали более 450 военных объектов по всему Сектору Газа. Тогда были уязвлены военные штабы, огневые позиции, наблюдательные пункты.
- Турецкий президент Реджеп Эрдоган сравнил жертв в секторе Газа с погибшими в российско-украинской войне. Виновником "резни" он назвал Запад, а Израиль – "мировым преступником". Хотя именно террористы ХАМАС напали на страну и убили более тысячи человек.
- Вечером 27 октября Израиль усилил атаки на Сектор Газа, после этого на территории. исчез интернет. Через день его постепенно восстановили. Также сообщали, что тогда из-за отсутствия связи грузовики с помощью не смогли въехать в Сектор Газа.