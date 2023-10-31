Не является другом Израиля: может ли Россия стать миротворцем на Ближнем Востоке

На израильском телевидении сообщили, что ХАМАС продвигает соглашение с Россией об освобождении 8 заложников с российским гражданством. Взамен палестинские боевики якобы просят у страны-агрессора военную помощь.

Такая информация прозвучала и это нужно проверить, поэтому сообщение не стоит отбрасывать. Об этом 24 Каналу рассказал экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, добавив, что видение Владимира Путина и кремлевской верхушки абсолютно оторвано от реальности, поэтому возможно все, что угодно.

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Россия поддержала врагов Израиля

Всем известно, что страна-агрессор поддержала ХАМАС и заняла антиизраильскую позицию. Недавно во время встречи с силовыми структурами Путин заявил, что в Украине российская армия якобы ведет борьбу за свободу человечества, в том числе и за свободу Палестины.

Понятно, что этот человек полностью оторван от реальности, в которой мы сегодня живем,

– подчеркнул Аркадий Мил-Ман.

Израиль принимает очень серьезные меры, чтобы освободить всех пленных. В руках террористов ХАМАС – 240 заложников, среди них действительно есть люди с двойным гражданством – Израиля и России.

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Единственное, что сейчас могут россияне – это говорить, потому что всем давно стало понятно, кем на самом деле является страна и ее президент.

Очевидно, что она не друг Израиля, ведь поддержала наших врагов. Следовательно, никаких особых сделок быть не может. Больше того, кто сегодня готов доверять России или Путину?

– добавил экс-посол.

Сейчас первоочередная задача Израиля – освобождение пленных. Недавно страна провела локальную спецоперацию и освободила женщину-военнослужащего. Ее спасение стало большой неожиданностью для ХАМАС. Следовательно, Израиль надеется, что сможет освободить всех своих граждан.

Мы обязаны освободить израильских заложников. Думаю, Украина нас понимает, потому что тоже постоянно ведет переговоры и пытается освободить своих людей из российского плена,

– подчеркнул Аркадий Мил-Ман.

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