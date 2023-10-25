Не будут сидеть сложа руки: в каком случае США открыто вступит в войну против ХАМАС

США готовы реагировать, если ситуация на Ближнем Востоке обострится. Однако пока речь не идет о непосредственном участии американских солдат в войне против ХАМАС.

Израиль никогда не просил об иностранной военной помощи в контексте того, чтобы солдаты другой страны защищали его. Об этом 24 Каналу рассказал официальный представитель правительства Израиля Ариэль Бульштейн, отметив, что особенно уроки Холокоста научили страну уметь постоять за себя и давать отпор любому агрессору, желающему уничтожить Израиль.

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В каком случае вмешаются США

Стоит упомянуть, что ХАМАС не единственная террористическая группировка. У нее есть союзники, в частности Хезболла. Ливанские боевики с военной точки зрения значительно сильнее ХАМАС.

Для того чтобы напасть на Израиль палестинские террористы долго готовились. Они создали систему тоннелей, разместили тысячи мест для запуска ракет по всей территории Сектора Газа, причем и в жилых домах, школах, мечетях. Часто места для запуска размещали под землей для того, чтобы Израиль был вынужден атаковать с воздуха.

"Все это нужно умножить на 10, а иногда и на 100, чтобы оценить потенциал Хезболлы. А мы прекрасно знаем, что за ней стоит Иран, являющийся "дирижером" этой террористической деятельности", – подчеркнул Ариэль Бульштейн.

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Следовательно, когда США размещают на Ближнем Востоке свою военную группировку – это очевидный сигнал для иранского режима о том, что поблажек для агрессора не будет, если он решит воспользоваться моментом варварства ХАМАС и ударить по Израилю с других фронтов.

"Джо Байден и представители США дали понять – при таком сценарии они не будут сидеть сложа руки. Слова американского президента говорят: если Иран открыто вступит в военное противостояние на стороне ХАМАС, то и США не останутся в стороне от этой битвы добра со злом", – заметил Ариэль Бульштейн.

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