Одинаковое зло, – Зеленский назвал одно отличие между войной в Украине и Израиле

Владимир Зеленский сравнил начало войны в Украине и в Израиле. Он заявил, что зло везде одинаковое, разница лишь в том, что одни преступления совершает государство, а другие – боевики террористической организации.

Такое заявление сделал Президент Украины, выступая на финальной пленарной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Копенгагене 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Хронология нападения и развития событий Израиль официально объявил состояние войны, в ходе конфликта погибли две украинки: бои до сих пор продолжаются

За все должна быть ответственность

Зеленский в своем выступлении особое внимание уделил охватившей Израиль жестокой войне и сравнил ее с действиями русских оккупантов. Он подчеркнул, что преступники везде одинаковы: они атакуют ракетами мирные города, не жалеют ни женщин, ни детей, похищают и издеваются над ними. Это все события, которые сейчас происходят в Израиле. Более того, ХАМАС самостоятельно публикует в сети видео с совершенными преступлениями.

Израильские журналисты, показывавшие миру преступления России на оккупированных территориях, говорят, что они "видели такое же зло в Буче".

Единственное зло, и только одно отличие – там террористическая организация, ударившая по Израилю, здесь ударившее по Украине террористическое государство. Намерения декларированы разные, но суть – одна… Вы это видите… Видите такую же кровь на улицах. Такие же расстреляны машины гражданских. Такие же тела людей, которые были замучены,

– сказал Зеленский во время выступления.

Опаснее всего во всей этой ситуации Президент Украины называет то, что российские пропагандисты радуются трагическим событиям в Израиле. оккупанты называют "трофеями" похищенных людей из Израиля. Зеленский подчеркнул, что Иран открыто поддерживает ХАМАС, однако эта страна не может говорить, что не имеет ничего общего с войной в Украине. Ведь Тегеран продает России "Шахеды", которыми оккупанты атакуют нашу страну.

Президент Украины обратился к мировому сообществу и подчеркнул, что "зло зайдет не дальше, чем ему это позволят". Поэтому единство всех стран должно остановить действия преступников.

"Наше стремление к миру, а не их стремление крови – должно определять, как жить миру. Наш международный порядок, основанный на правилах, а не их попытки сделать смерть – правилом… А это очень простые правила. Не насиловать женщин. Не убивать. Не считать детей трофеями Не заливать города и села кровью и не расстреливать автомобили с гражданскими. Не бить по мирным городам ракетами и дронами. Да еще одно правило – при любых условиях обязательно привлекать террористов и всех, кто им помогает к ответственности", – заявил Президент Украины.

В Израиле сотни погибших в результате нападения ХАМАС

Боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля 7 октября 2023 года. Под атакой оказались жилые кварталы с мирными людьми.

Пока трудно сказать, сколько точно погибло людей в Израиле. По приблизительным подсчетам, по меньшей мере, 700 человек стали жертвами нападения боевиков ХАМАС. Первыми под удар попали участники музыкального фестиваля, организованного на границе с Сектором Газы в честь еврейского праздника Суккот. Как сообщают в израильской спасательной службе Zaka, погибли не менее 260 человек, которые были на фестивале

Среди погибших есть и украинцы. Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что в Израиле погибли 2 гражданки Украины. Есть также сообщения о третьем погибшем, однако эта информация еще уточняется. Вместе с тем украинские послы работают, чтобы обезопасить граждан нашей страны. Да, удалось спасти мальчика, который получил ранения в городе Сдерот. Также нашли 5 человек, считавшихся пропавшими без вести.