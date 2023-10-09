Таку заяву зробив Президент України, виступаючи на фінальній пленарній сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка проходить у Копенгагені 9 жовтня. Про це повідомляє пресслужба ОП.

Хронологія нападу й розвитку подій Ізраїль офіційно оголосив стан війни, у ході конфлікту загинули дві українки: бої досі тривають

За все має бути відповідальність

Зеленський у своєму виступі особливу увагу приділив жорстокій війні, яка охопила Ізраїль, й порівняв її з діями російських окупантів. Він наголосив, що злочинці скрізь однакові: вони атакують ракетами мирні міста, не жаліють ні жінок, ні дітей, викрадають та знущаються з них. Це всі події, які зараз відбуваються в Ізраїлі. Ба більше, ХАМАС самостійно публікує у мережі відео зі скоєними злочинами.

Ізраїльські журналісти, які показували світу злочини Росії на окупованих територіях, говорять, що вони "бачили таке саме зло у Бучі".

Однакове зло, і лиш одна відмінність – там терористична організація, яка ударила по Ізраїлю, тут терористична держава, яка ударила по Україні. Наміри декларовані різні, але сутність – одна… Ви це бачите... Бачите таку ж кров на вулицях. Такі ж розстріляні автівки цивільних. Такі ж тіла людей, що були закатовані,

– сказав Зеленський під час виступу.

Найнебезпечніше у всій цій ситуації Президент України називає те, що російські пропагандисти радіють трагічним подіям в Ізраїлі. Окупанти називають "трофеями" викрадених людей з Ізраїлю. Зеленський наголосив, що Іран відкрито підтримує ХАМАС, проте ця країна не може казати, що не має нічого спільного й з війною в Україні. Адже Тегеран продає Росії "Шахеди", якими окупанти атакують нашу країну.

Президент України звернувся до світової спільноти й наголосив, що "зло зайде не далі, ніж йому це дозволять". Тому єдність усіх країн має зупинити дії злочинців.

"Наше прагнення миру, а не їхнє прагнення крові – має визначати, як жити світу. Наш міжнародний порядок, заснований на правилах, а не їхні спроби зробити смерть – правилом… А це дуже прості правила. Не гвалтувати жінок. Не вбивати. Не вважати дітей трофеями. Не заливати міста і села кров'ю та не розстрілювати автівки з цивільними. Не бити по мирних містах ракетами та дронами. Та ще одне правило – за будь-яких умов, обов'язково притягати терористів й усіх, хто їм допомагає, до відповідальності", – заявив Президент України.

В Ізраїлі сотні загиблих унаслідок нападу ХАМАС

Бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по території Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. Під атакою опинилися житлові квартали з мирними людьми.

Наразі важко сказати, скільки точно загинуло людей в Ізраїлі. За приблизними підрахунками, щонайменше 700 людей стали жертвами нападу бойовиків ХАМАС. Першими під удар потрапили учасники музичного фестивалю, який організували на кордоні з Сектором Гази на честь єврейського свята Суккот. Як повідомляють в ізраїльській рятувальній службі Zaka, загинуло щонайменше 260 людей, які були на фестивалі.

Серед загиблих є й українці. Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що в Ізраїлі загинуло 2 громадянки України. Є також повідомлення про третього загиблого, проте ця інформація ще уточнюється. Разом з тим, українські посли працюють, аби убезпечити громадян нашої країни. Так, вдалося врятувати хлопчика, який зазнав поранень у місті Сдерот. Також знайшли 5 осіб, які вважалися зниклими безвісти.