Израиль полностью заблокировал Сектор Газа: в ЦАХАЛ объяснили, когда начнется наступление

Армия обороны Израиля сообщила о продолжении подготовки к наземной операции против ХАМАС в Секторе Газа. Израильские военные проводят учения в соответствии с утвержденными оперативными планами.

Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль ввел полную блокаду Сектора Газа. По его словам, Армия обороны Израиля недавно одобрила планы по расширению боевых действий.

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Когда начнется операция ЦАХАЛ

Сообщается, что Израиль развернул десятки тысяч солдат на границе с Газой. Дата операции пока неизвестна. В ЦАХАЛ говорят, что большое наступление начнется "вскоре".

Хагари заявил, что Израиль готов перейти к наземной операции в то время, которое он изберет. По его словам, операция будет продолжаться до полного достижения еврейским государством своих целей.

Бойцы ЦАХАЛ также готовы к любому сценарию, войска на севере страны отвечают огневым поражением на атаки Хезболлы,

– сказал он.

Представитель ЦАХАЛ заявил, что во время нападения на Израиль 7 октября боевики ХАМАС похитили граждан 42 стран. Он не стал исключать освобождение этих заложников военным путем.

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