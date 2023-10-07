Израильские истребители разбомбили дом лидера ХАМАСа в секторе Газа

Между ХАМАСом и Израилем 7 октября разгорелся вооруженный конфликт. Дом лидера боевиков разбомбили.

Об этом заявили в ряде палестинских СМИ. ХАМАС уже выпустил по Израилю тысячи ракет.

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Дом лидера ХАМАСа разбомбили

Палестинские СМИ сообщили, что израильские Военно-воздушные силы в Секторе Газа разбомбили дои Яхьи Синвара, главы террористической группировки ХАМАС.

Пока нет никакой дополнительной информации об этом ударе или подтверждении со стороны Израиля.

Следует заметить, что израильские военные также ударили по "Палестинской башне". Этот момент даже попал в прямой эфир.

Момент разрушения здания также попал на другое видео. На нем было видно, что постройка просто складывается пополам, после чего небо затягивает столб дыма из-за пожара.

Ранее Израиль уже заявлял об успешных атаках по ХАМАСу . Речь идет о 21 ударе истребителями по Палестине, в том числе по Сектору Газы. Однако деталей о том, какие именно важные цели поразили, не сообщили.

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