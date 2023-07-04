Политическая ловушка: почему израильский сценарий не выгоден для Украины

Уже через неделю в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. На нем Украина должна услышать о четких шагах своего членства в Альянсе. А вот израильский сценарий, о котором говорится уже несколько месяцев, не желаемый вариант.

Об этом 24 Каналу отметил политолог Николай Давидюк. Он объяснил основные проблемы этой истории.

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"Нам нужно дожать Запад и получить четкую дату вступления в НАТО. Здесь сразу читается политическая ловушка – израильская модель для вступления в НАТО. Значит, нам говорят, что вступления не будет", – сказал Давидюк.

Проблемы израильского сценария

Николай Давидюк отметил, что подобные документы о защите Украина уже подписывала, но это не уберегло нашу страну от войны. Подобная история может быть с израильским сценарием.

Не знаю, кто с нашей стороны этим будет заниматься, но это гол в наши ворота. Мы получим еще одну войну, но более кровавую. Россия будет в три смены производить ракеты со дня заморозки. Путин переизберется и это будет ракетный дождь, пока не уничтожат всю инфраструктуру и мы не станем "серой зоной",

– объяснил он.

Он добавил, что израильский сценарий – проект 20 века и имеет большой подводный камень в виде нелегального ядерного оружия.

Николай Давидюк об израильском сценарии для Украины: смотреть видео

Альтернативы для Украины

В таком случае, по мнению Николая Давидюка, для Украины остается большой политический аргумент – общество больших стран Запада, которое находится на стороне нашей страны.

"Если скажут, что не хотят нас брать в НАТО, то давайте говорить об этом напрямую, менять отношения. Я вижу, что Швеция не хочет вступать в НАТО – давайте мы вступим. Мы лежим в одной корзине. НАТО только получает от них, или от нас", – добавил он.

Израильский сценарий для Украины: основные положения и аргументы